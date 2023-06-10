Тур: 12. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
Ход матча
17'
1:0
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Дьерв
Рёуфосс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.38
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
37
120
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|6
|0.5
|Угланн Микаэль
|2
|0.17
|Ange Mutsinzi
|2
|0.17
|Erik Groenner
|2
|0.17
|Вильсон Петер
|1
|0.08
|Iman Mafi
|1
|0.08
|Torje Wichne
|1
|0.08
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|2
|0.17
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.17
|Gard Simenstad
|1
|0.08
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.08
|Nicolai Fremstad
|1
|0.08
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.08
|Браттбакк Филип
|1
|0.08
|Andreas Osterud
|1
|0.08
|Simen Hagboe
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филиберт Энцо
|1
|1
|Вихманн Матиас
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Педру Самуэл
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
2
Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Рёуфосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
5
Дьерв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Рёуфосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
33%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1
Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1
Результаты матчей
Дьерв
Рёуфосс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
56
29
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|11
|4
|7
|0
|9 - 5
|19
|5.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|6.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|7.
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|8.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|11.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|12.
|11
|2
|5
|4
|12 - 13
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|15.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|4