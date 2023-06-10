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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: .
Дьерв
1:0
Первый тайм: 25'
Рёуфосс
0'
1:0
17' Гол
Erik Groenner

Ход матча

17'
Erik Groenner
(Угланн Микаэль)
1:0
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Рёуфосс
3.30
4.50
6.70
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
27
Филиберт
Энцо
2
Torje
Wichne
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
21
Эукленн
Сондре
19
Iman
Mafi
28
Erik
Groenner
8
Угланн
Микаэль
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хельмерсен
Андреас
21
Magnus
Fagernes
Дьерв
3-5-2
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Рёуфосс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
4:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
4:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

37
120

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 6 0.5
Угланн Микаэль 2 0.17
Ange Mutsinzi 2 0.17
Erik Groenner 2 0.17
Вильсон Петер 1 0.08
Iman Mafi 1 0.08
Torje Wichne 1 0.08
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 2 0.17
Хельмерсен Андреас 2 0.17
Gard Simenstad 1 0.08
Haakon Butli Hammer 1 0.08
Nicolai Fremstad 1 0.08
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.08
Браттбакк Филип 1 0.08
Andreas Osterud 1 0.08
Simen Hagboe 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиберт Энцо 1 1
Вихманн Матиас 2 0
Бренден Эрик 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Педру Самуэл 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Fagernes 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Andreas Osterud 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Loris Mettler 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Arnar Thor Gudjonsson 1 0
Simen Hagboe 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
2
Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Рёуфосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
5
Дьерв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Рёуфосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
33%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1
Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1

Результаты матчей

Дьерв
Рёуфосс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 0:0 12 6 3 3 15 - 13 21
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 5 4 3 17 - 16 19
6.
Дьерв
 1:0 12 5 3 4 18 - 17 18
7.
ИК Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
8.
Мосс
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
9.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Мьёндален
 0:0 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
14.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
15.
Рёуфосс
 0:1 12 2 4 6 10 - 12 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Согндаль
 0:0 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Мосс
 0:0 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Дьерв
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
ИК Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
9.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
10.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 0:1 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 0:0 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 0:0 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Согндаль
 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Дьерв
 1:0 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
ИК Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
ФК Кристиансунн
 0:0 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Мосс
 0:0 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Рёуфосс
 0:1 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Угланн Микаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Erik Groenner бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Рёуфосс
3.30
4.50
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 1:0 Рёуфосс онлайн

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