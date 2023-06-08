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  4. Вторая лига. Группа 1 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 1
2022-2023

Тур: 33.
Легион-Динамо
 
Позже
СКА-Ростов
Прогнозы 42
Легион-Динамо 35.7% (15)
X 26.2% (11)
СКА-Ростов 38.1% (16)
Все прогнозы

История личных встреч

Легион-Динамо
СКА-Ростов

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛГ1
1:0
ВЛГ1
0:1
ВЛГ1
1:1
ВЛГ1
2:1
П
0:0
П
2:2
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:0
ВДЗЮ
0:3
ВДЗЮ
1:0
ВДЗЮ
3:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.29

Среднее время на гол

135
70

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.29
0.33

Среднее время на гол

70
270

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

90
106

Бомбардиры внутри турнира

Легион-Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдуллаев Гаджимурад 10 0.32
Вагабов Ислам 6 (2) 0.19
Битаров Темирхан 5 0.16
Панаев Анар 5 (4) 0.16
Гамзатов Болачи 4 0.13
Исаев Рустам 3 0.1
Курбанов Курбан 3 (1) 0.1
Мохбалиев Тургай 2 0.06
Пухаев Мишель 1 0.03
Абдоков Аким 1 0.03
Джабраилов Джамалутдин 1 0.03
Наниев Рамазан 1 0.03
Marat Abulashov 1 0.03
Ramazan Isalov 1 0.03
СКА-Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каменщиков Дмитрий 8 0.26
Рзаев Руслан 4 0.13
Федчук Артём 3 0.1
Мирзоев Алишер 3 0.1
Стрельчук Данила 3 0.1
Стрельник Михаил 3 (1) 0.1
Мавлянов Шамиль 2 0.06
Машуков Хачим 2 0.06
Котельников Иван 2 0.06
Альшанский Валерий 2 (1) 0.06
Коробов Дмитрий 1 0.03
Воротников Илья Владимирович 1 0.03
Клыша Кирилл 1 0.03
Бугорский Антон 1 0.03

Карточки

Легион-Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панаев Анар 0 1
Adam Abdurakhmanov 0 1
Jamaludin Ipaev 0 1
Marat Abulashov 0 1
СКА-Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каменщиков Дмитрий 0 1
Рзаев Руслан 0 1
Бочко Николай 0 1
Клыша Кирилл 0 1
Варичев Данила 0 1
Стрельник Михаил 0 1
Макаров Егор 0 1
Воронков Ярослав 0 1

Результаты матчей

Легион-Динамо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
СКА-Ростов
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
7
Легион-Динамо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
СКА-Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

25
26
Легион-Динамо
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
СКА-Ростов
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

10
13

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

30
33

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
3
18%
3
27%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
5
23%
8
31%
46-60
1
5%
8
31%
61-75
5
23%
2
8%
76-90

Забито

28
26
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
7
25%
3
12%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Пропущено

22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
18%
4
44%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
27%
2
22%
61-75
4
18%
1
11%
76-90

Забито

45
37
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
15 Не забивали 12
10
22%
6
16%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
4
9%
8
22%
31-45
8
18%
7
19%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
9
20%
8
22%
76-90

Пропущено

44
35
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
5
11%
7
20%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
7
16%
8
23%
46-60
7
16%
10
29%
61-75
9
20%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Легион-Динамо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дружба - Легион-Динамо 1:4 Легион-Динамо - Спартак-Нальчик 2:0 Алания-2 - Легион-Динамо 0:2 Легион-Динамо - Машук-КМВ 2:0
Динамо Ставрополь - Легион-Динамо 1:5 Черноморец Нв - Легион-Динамо 2:0 Легион-Динамо - Машук-КМВ 5:1 Легион-Динамо - Дружба 1:1 Алания-2 - Легион-Динамо 0:2 Легион-Динамо - Кубань Холдинг 0:3 Биолог-Новокубанск - Легион-Динамо 3:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Спартак-Нальчик - Легион-Динамо 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Легион-Динамо - Форте 0:1 Ессентуки - Легион-Динамо 0:7 Легион-Динамо - Чайка 0:2 СКА-Ростов - Легион-Динамо 1:0 Легион-Динамо - Динамо Ставрополь 2:2 Машук-КМВ - Легион-Динамо 1:5
СКА-Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Ростов - Динамо Ставрополь 1:0 Дружба - СКА-Ростов 3:1 СКА-Ростов - Спартак-Нальчик 3:1 Алания-2 - СКА-Ростов 1:3
СКА-Ростов - Машук-КМВ 2:0 СКА-Ростов - Алания-2 1:0 Кубань Холдинг - СКА-Ростов 2:0 СКА-Ростов - Биолог-Новокубанск 3:1 Ротор - СКА-Ростов 4:0 СКА-Ростов - Спартак-Нальчик 0:2 Форте - СКА-Ростов 2:0 СКА-Ростов - Ессентуки 5:0 Чайка - СКА-Ростов 0:0 ФДС Виста - СКА-Ростов 0:0 СКА-Ростов - Машук-КМВ 2:0 СКА-Ростов - Динамо Ставрополь 1:1 Черноморец Нв - СКА-Ростов 4:0 СКА-Ростов - Легион-Динамо 1:0 Дружба - СКА-Ростов 1:0 СКА-Ростов - Кубань Холдинг 0:1

Результаты матчей

Легион-Динамо
СКА-Ростов

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
5 раз 16%
2
5 раз 16%
5
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Легион-Динамо
СКА-Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
7
9
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
7
8
6
10
1.5
3
12
4
12
2.5
1
14
4
12
3.5
3
13
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
19
12
11
20
1.5
10
21
6
25
2.5
5
26
5
26
3.5
1
30
4
27
4.5
1
30
1
30
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 31 22 6 3 65 - 22 72
2.
Чайка
 31 19 8 4 47 - 14 65
3.
Ротор
 31 19 7 5 59 - 23 64
4.
Кубань Холдинг
 31 14 7 10 51 - 34 49
5.
Форте
 31 12 12 7 54 - 26 48
6.
Биолог-Новокубанск
 31 13 8 10 40 - 40 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Ростов
 31 13 7 11 36 - 36 32
2.
Спартак-Нальчик
 31 13 7 11 51 - 37 29
3.
Легион-Динамо
 31 10 6 15 44 - 45 29
4.
Дружба
 31 11 5 15 34 - 44 24
5.
Динамо Ставрополь
 32 8 10 14 31 - 50 21
6.
Машук-КМВ
 31 7 6 18 33 - 57 18
7.
Алания-2
 31 4 7 20 28 - 64 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 16 11 3 2 36 - 12 36
2.
Ротор
 16 11 2 3 29 - 11 35
3.
Чайка
 16 9 4 3 22 - 10 31
4.
Кубань Холдинг
 15 8 3 4 27 - 15 27
5.
Биолог-Новокубанск
 15 7 4 4 24 - 17 25
6.
Форте
 15 6 6 3 33 - 10 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак-Нальчик
 16 5 6 5 22 - 16 21
2.
СКА-Ростов
 16 11 1 4 25 - 10 20
3.
Дружба
 16 6 2 8 19 - 21 20
4.
Легион-Динамо
 15 4 4 7 17 - 22 9
5.
Машук-КМВ
 15 4 5 6 18 - 20 8
6.
Алания-2
 15 0 3 12 12 - 40 3
7.
Динамо Ставрополь
 16 3 5 8 12 - 32 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 15 11 3 1 29 - 10 36
2.
Чайка
 15 10 4 1 25 - 4 34
3.
Ротор
 15 8 5 2 30 - 12 29
4.
Форте
 16 6 6 4 21 - 16 24
5.
Кубань Холдинг
 16 6 4 6 24 - 19 22
6.
Биолог-Новокубанск
 16 6 4 6 16 - 23 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легион-Динамо
 16 6 2 8 27 - 23 20
2.
Динамо Ставрополь
 16 5 5 6 19 - 18 20
3.
СКА-Ростов
 15 2 6 7 11 - 26 12
4.
Машук-КМВ
 16 3 1 12 15 - 37 10
5.
Спартак-Нальчик
 15 8 1 6 29 - 21 8
6.
Алания-2
 16 4 4 8 16 - 24 8
7.
Дружба
 15 5 3 7 15 - 23 4

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг Лаврищев Дмитрий 16
Ротор Максименко Артём 12
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 12
Форте Магомедов Рашид 11
Черноморец Нв Абакаров Магомед 11
Весь список

Топ нарушителей
Машук-КМВ Лебедев Юрий 2
Ротор Обивалин Сергей 2
Ротор Кармаев Никита 2
Динамо Ставрополь Кобесов Дмитрий 2
Биолог-Новокубанск Панченко Александр 2
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    Текстовая онлайн трансляция матча Легион-Динамо - СКА-Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Легион-Динамо 35.7% (15)
    X 26.2% (11)
    СКА-Ростов 38.1% (16)
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    Где смотреть матч Легион-Динамо - СКА-Ростов онлайн

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    Прогнозы на матч Легион-Динамо - СКА-Ростов

    Исход игры
    Легион-Динамо
    35.7% (15)
    Ничья
    26.2% (11)
    СКА-Ростов
    38.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (11)
    1:2 СКА-Ростов
    19% (8)
    2:1 Легион-Динамо
    16.7% (7)
    1:0 Легион-Динамо
    11.9% (5)
    0:1 СКА-Ростов
    11.9% (5)
    0:2 СКА-Ростов
    4.8% (2)
    2:0 Легион-Динамо
    4.8% (2)
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