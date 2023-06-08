Тур: 33.
Позже
История личных встреч
Легион-Динамо
СКА-Ростов
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.29
Среднее время на гол
135
70
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.29
0.33
Среднее время на гол
70
270
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
90
106
Бомбардиры внутри турнира
Легион-Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдуллаев Гаджимурад
|10
|0.32
|Вагабов Ислам
|6 (2)
|0.19
|Битаров Темирхан
|5
|0.16
|Панаев Анар
|5 (4)
|0.16
|Гамзатов Болачи
|4
|0.13
|Исаев Рустам
|3
|0.1
|Курбанов Курбан
|3 (1)
|0.1
|Мохбалиев Тургай
|2
|0.06
|Пухаев Мишель
|1
|0.03
|Абдоков Аким
|1
|0.03
|Джабраилов Джамалутдин
|1
|0.03
|Наниев Рамазан
|1
|0.03
|Marat Abulashov
|1
|0.03
|Ramazan Isalov
|1
|0.03
СКА-Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каменщиков Дмитрий
|8
|0.26
|Рзаев Руслан
|4
|0.13
|Федчук Артём
|3
|0.1
|Мирзоев Алишер
|3
|0.1
|Стрельчук Данила
|3
|0.1
|Стрельник Михаил
|3 (1)
|0.1
|Мавлянов Шамиль
|2
|0.06
|Машуков Хачим
|2
|0.06
|Котельников Иван
|2
|0.06
|Альшанский Валерий
|2 (1)
|0.06
|Коробов Дмитрий
|1
|0.03
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0.03
|Клыша Кирилл
|1
|0.03
|Бугорский Антон
|1
|0.03
Карточки
Легион-Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панаев Анар
|0
|1
|Adam Abdurakhmanov
|0
|1
|Jamaludin Ipaev
|0
|1
|Marat Abulashov
|0
|1
СКА-Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каменщиков Дмитрий
|0
|1
|Рзаев Руслан
|0
|1
|Бочко Николай
|0
|1
|Клыша Кирилл
|0
|1
|Варичев Данила
|0
|1
|Стрельник Михаил
|0
|1
|Макаров Егор
|0
|1
|Воронков Ярослав
|0
|1
Результаты матчей
Легион-Динамо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
СКА-Ростов
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
7
Легион-Динамо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
СКА-Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
25
26
Легион-Динамо
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
СКА-Ростов
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
10
13
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
30
33
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
3
18%
3
27%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
5
23%
8
31%
46-60
1
5%
8
31%
61-75
5
23%
2
8%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
7
25%
3
12%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Пропущено
22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
18%
4
44%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
27%
2
22%
61-75
4
18%
1
11%
76-90
Забито
45
37
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
15 Не забивали 12
10
22%
6
16%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
4
9%
8
22%
31-45
8
18%
7
19%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
9
20%
8
22%
76-90
Пропущено
44
35
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
5
11%
7
20%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
7
16%
8
23%
46-60
7
16%
10
29%
61-75
9
20%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Легион-Динамо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дружба - Легион-Динамо 1:4 Легион-Динамо - Спартак-Нальчик 2:0 Алания-2 - Легион-Динамо 0:2 Легион-Динамо - Машук-КМВ 2:0
Динамо Ставрополь - Легион-Динамо 1:5 Черноморец Нв - Легион-Динамо 2:0 Легион-Динамо - Машук-КМВ 5:1 Легион-Динамо - Дружба 1:1 Алания-2 - Легион-Динамо 0:2 Легион-Динамо - Кубань Холдинг 0:3 Биолог-Новокубанск - Легион-Динамо 3:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Спартак-Нальчик - Легион-Динамо 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Легион-Динамо - Форте 0:1 Ессентуки - Легион-Динамо 0:7 Легион-Динамо - Чайка 0:2 СКА-Ростов - Легион-Динамо 1:0 Легион-Динамо - Динамо Ставрополь 2:2 Машук-КМВ - Легион-Динамо 1:5
СКА-Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Ростов - Динамо Ставрополь 1:0 Дружба - СКА-Ростов 3:1 СКА-Ростов - Спартак-Нальчик 3:1 Алания-2 - СКА-Ростов 1:3
СКА-Ростов - Машук-КМВ 2:0 СКА-Ростов - Алания-2 1:0 Кубань Холдинг - СКА-Ростов 2:0 СКА-Ростов - Биолог-Новокубанск 3:1 Ротор - СКА-Ростов 4:0 СКА-Ростов - Спартак-Нальчик 0:2 Форте - СКА-Ростов 2:0 СКА-Ростов - Ессентуки 5:0 Чайка - СКА-Ростов 0:0 ФДС Виста - СКА-Ростов 0:0 СКА-Ростов - Машук-КМВ 2:0 СКА-Ростов - Динамо Ставрополь 1:1 Черноморец Нв - СКА-Ростов 4:0 СКА-Ростов - Легион-Динамо 1:0 Дружба - СКА-Ростов 1:0 СКА-Ростов - Кубань Холдинг 0:1
Результаты матчей
Легион-Динамо
СКА-Ростов
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
5 раз 16%
2
5 раз 16%
5
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Легион-Динамо
СКА-Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
510
79
213
412
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
78
610
312
412
114
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1912
1120
1021
625
526
526
130
427
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|6
|3
|65 - 22
|72
|2.
|31
|19
|8
|4
|47 - 14
|65
|3.
|31
|19
|7
|5
|59 - 23
|64
|4.
|31
|14
|7
|10
|51 - 34
|49
|5.
|31
|12
|12
|7
|54 - 26
|48
|6.
|31
|13
|8
|10
|40 - 40
|47
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|13
|7
|11
|36 - 36
|32
|2.
|31
|13
|7
|11
|51 - 37
|29
|3.
|31
|10
|6
|15
|44 - 45
|29
|4.
|31
|11
|5
|15
|34 - 44
|24
|5.
|32
|8
|10
|14
|31 - 50
|21
|6.
|31
|7
|6
|18
|33 - 57
|18
|7.
|31
|4
|7
|20
|28 - 64
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|36 - 12
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|29 - 11
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|22 - 10
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 15
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|24 - 17
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|33 - 10
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|6
|5
|22 - 16
|21
|2.
|16
|11
|1
|4
|25 - 10
|20
|3.
|16
|6
|2
|8
|19 - 21
|20
|4.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|9
|5.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|8
|6.
|15
|0
|3
|12
|12 - 40
|3
|7.
|16
|3
|5
|8
|12 - 32
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|29 - 10
|36
|2.
|15
|10
|4
|1
|25 - 4
|34
|3.
|15
|8
|5
|2
|30 - 12
|29
|4.
|16
|6
|6
|4
|21 - 16
|24
|5.
|16
|6
|4
|6
|24 - 19
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|16 - 23
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|27 - 23
|20
|2.
|16
|5
|5
|6
|19 - 18
|20
|3.
|15
|2
|6
|7
|11 - 26
|12
|4.
|16
|3
|1
|12
|15 - 37
|10
|5.
|15
|8
|1
|6
|29 - 21
|8
|6.
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|8
|7.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|4
|Кубань Холдинг
|Лаврищев Дмитрий
|16
|Ротор
|Максименко Артём
|12
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|12
|Форте
|Магомедов Рашид
|11
|Черноморец Нв
|Абакаров Магомед
|11
|Машук-КМВ
|Лебедев Юрий
|2
|Ротор
|Обивалин Сергей
|2
|Ротор
|Кармаев Никита
|2
|Динамо Ставрополь
|Кобесов Дмитрий
|2
|Биолог-Новокубанск
|Панченко Александр
|2
Прогнозы на матч Легион-Динамо - СКА-Ростов
Исход игры
Легион-Динамо
35.7% (15)
Ничья
26.2% (11)
СКА-Ростов
38.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (11)
1:2 СКА-Ростов
19% (8)
2:1 Легион-Динамо
16.7% (7)
1:0 Легион-Динамо
11.9% (5)
0:1 СКА-Ростов
11.9% (5)
0:2 СКА-Ростов
4.8% (2)
2:0 Легион-Динамо
4.8% (2)
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