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  4. Вторая лига. Группа 3. Повышение 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 3. Повышение

Тур: 34.
Сатурн
 
Позже
Рязань
Прогнозы 108
Сатурн 70.4% (76)
X 23.1% (25)
Рязань 6.5% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

Сатурн
Рязань

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛГ3П
2:1
ТМК
3:1
П
0:0
П
1:4
ТМС
3:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
2:2
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
3:3
ВДЗЦ
1:3
ВДЗЦ
1:0
ВДЗЦ
1:0
ВДЗЦ
5:3
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:2
ВДЗЦ
0:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Сатурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авраменко Дмитрий 4 0.36
Прошляков Данила 2 0.18
Бурлаков Матвей 2 0.18
Моргунов Александр 2 (2) 0.18
Марков Владимир 1 0.09
Предеус Илья 1 0.09
Закиров Артём 1 0.09
Рязань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамматгереев Муслим 2 0.18
Сёмин Денис 1 0.09
Евлоев Ислам 1 0.09
Поляков Павел 1 0.09
Рубчинский Эдуард 1 0.09
Пурак Вячеслав 1 0.09
Nikita Pogrebnev 1 0.09

Карточки

Сатурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганус Валерий 0 1
Балкизов Ренат 0 1
Рязань
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сатурн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рязань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Сатурн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рязань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

2
5
Сатурн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Рязань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
15%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
6
46%
3
38%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сатурн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Родина-2 Москва - Сатурн 4:1 Сатурн - Авангард Курск 2:4 Металлург Липецк - Сатурн 4:2 Сатурн - Динамо Брянск 1:1
Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 Сатурн - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Сатурн 3:0 Сатурн - Металлург Липецк 3:1 Динамо Брянск - Сатурн 0:1 ФК Сахалинец - Сатурн 1:1 Рязань - Сатурн 2:1 Сатурн - Машук-КМВ 3:2 Пересвет Домодедово - Сатурн 4:9 Коломна - Сатурн 1:3 Пересвет Домодедово - Сатурн 0:2 Сатурн - Балашиха 4:3 Коломна - Сатурн 1:0 Сатурн - Электрон ВН 4:4 Калуга - Сатурн 0:1 Химки-2 - Сатурн 3:1
Рязань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рязань - Динамо Владивосток 2:2 Сокол - Рязань 2:0 Рязань - Калуга 0:1 ФК Космос Долгопрудный - Рязань 1:1
Рязань - Салют 0:4 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Рязань - Сокол 0:1 Калуга - Рязань 1:2 Рязань - ФК Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Рязань 2:0 Рязань - Сатурн 2:1 Рязань - Новосибирск 1:1 Рязань - Металлург Липецк 2:0 Рязань - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Рязань 1:0 Рязань - Квант 1:1 Авангард Курск - Рязань 3:0 Арсенал-2 Тула - Рязань 1:0 Рязань - Пересвет Домодедово 0:0 Родина-2 Москва - Рязань 3:0

Результаты матчей

Сатурн
Рязань

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сатурн
Рязань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 11 6 1 4 14 - 11 46
2.
Салют
 11 8 1 2 20 - 7 35
3.
Динамо Брянск
 11 6 2 3 17 - 5 35
4.
Авангард Курск
 11 5 2 4 16 - 12 34
5.
Металлург Липецк
 11 5 2 4 15 - 14 34
6.
Родина-2 Москва
 11 6 2 3 18 - 10 33
7.
Калуга
 11 5 2 4 11 - 15 30
8.
Динамо Владивосток
 1:1 12 4 4 4 14 - 17 27
9.
Рязань
 11 3 2 6 8 - 16 24
10.
Сатурн
 11 2 2 7 13 - 23 19
11.
ФК Космос Долгопрудный
 11 1 3 7 8 - 13 19
12.
ФК Сахалинец
 1:1 12 3 3 6 12 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 6 4 0 2 12 - 3 27
2.
Авангард Курск
 6 3 1 2 7 - 3 27
3.
Металлург Липецк
 6 3 1 2 8 - 6 27
4.
Родина-2 Москва
 6 2 2 2 10 - 7 21
5.
Рязань
 6 2 1 3 5 - 9 20
6.
Салют
 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Динамо Владивосток
 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
ФК Сахалинец
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 9
9.
Сокол
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
ФК Космос Долгопрудный
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Сатурн
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Калуга
 5 1 1 3 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 6 4 0 2 8 - 5 39
2.
Калуга
 6 4 1 1 7 - 8 26
3.
Салют
 6 5 0 1 11 - 4 25
4.
Динамо Владивосток
 1:1 6 1 3 2 7 - 9 17
5.
Сатурн
 6 1 1 4 6 - 14 15
6.
ФК Космос Долгопрудный
 6 0 1 5 1 - 7 14
7.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 8 - 3 12
8.
Динамо Брянск
 5 2 2 1 5 - 2 8
9.
ФК Сахалинец
 1:1 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Авангард Курск
 5 2 1 2 9 - 9 7
11.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Рязань
 5 1 1 3 3 - 7 4
  • — Выход в Первую лигу

Топ бомбардиров
Калуга Хлебородов Иван 6
Сокол Ежков Данила 5
Металлург Липецк Глебов Илья 5
Сатурн Авраменко Дмитрий 4
Салют Сергеев Виктор 4
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Донцов Кирилл 2
Сокол Рябокобыленко Артур 1
ФК Сахалинец Марченко Александр 1
Динамо Владивосток Первушин Фёдор 1
Металлург Липецк Белов Антон 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сатурн - Рязань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 23 минуты.



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    • Прогнозы 108
    Сатурн 70.4% (76)
    X 23.1% (25)
    Рязань 6.5% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сатурн - Рязань

    Исход игры
    Сатурн
    69.4% (75)
    Ничья
    24.1% (26)
    Рязань
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (32)
    Меньше
    69.23% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (56)
    Нет
    46.15% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Сатурн
    34.3% (37)
    1:1 Ничья
    22.2% (24)
    2:1 Сатурн
    21.3% (23)
    2:0 Сатурн
    7.4% (8)
    1:2 Рязань
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Рязань
    1.9% (2)
    3:1 Сатурн
    1.9% (2)
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    Сатурн
    Рязань
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