Тур: 34.
История личных встреч
Сатурн
Рязань
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.63
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Сатурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авраменко Дмитрий
|4
|0.36
|Прошляков Данила
|2
|0.18
|Бурлаков Матвей
|2
|0.18
|Моргунов Александр
|2 (2)
|0.18
|Марков Владимир
|1
|0.09
|Предеус Илья
|1
|0.09
|Закиров Артём
|1
|0.09
Рязань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамматгереев Муслим
|2
|0.18
|Сёмин Денис
|1
|0.09
|Евлоев Ислам
|1
|0.09
|Поляков Павел
|1
|0.09
|Рубчинский Эдуард
|1
|0.09
|Пурак Вячеслав
|1
|0.09
|Nikita Pogrebnev
|1
|0.09
Карточки
Сатурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганус Валерий
|0
|1
|Балкизов Ренат
|0
|1
Рязань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Сатурн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рязань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
1
Сатурн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рязань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
2
5
Сатурн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Рязань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
15%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
6
46%
3
38%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сатурн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Родина-2 Москва - Сатурн 4:1 Сатурн - Авангард Курск 2:4 Металлург Липецк - Сатурн 4:2 Сатурн - Динамо Брянск 1:1
Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 Сатурн - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Сатурн 3:0 Сатурн - Металлург Липецк 3:1 Динамо Брянск - Сатурн 0:1 ФК Сахалинец - Сатурн 1:1 Рязань - Сатурн 2:1 Сатурн - Машук-КМВ 3:2 Пересвет Домодедово - Сатурн 4:9 Коломна - Сатурн 1:3 Пересвет Домодедово - Сатурн 0:2 Сатурн - Балашиха 4:3 Коломна - Сатурн 1:0 Сатурн - Электрон ВН 4:4 Калуга - Сатурн 0:1 Химки-2 - Сатурн 3:1
Рязань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рязань - Динамо Владивосток 2:2 Сокол - Рязань 2:0 Рязань - Калуга 0:1 ФК Космос Долгопрудный - Рязань 1:1
Рязань - Салют 0:4 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Рязань - Сокол 0:1 Калуга - Рязань 1:2 Рязань - ФК Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Рязань 2:0 Рязань - Сатурн 2:1 Рязань - Новосибирск 1:1 Рязань - Металлург Липецк 2:0 Рязань - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Рязань 1:0 Рязань - Квант 1:1 Авангард Курск - Рязань 3:0 Арсенал-2 Тула - Рязань 1:0 Рязань - Пересвет Домодедово 0:0 Родина-2 Москва - Рязань 3:0
Результаты матчей
Сатурн
Рязань
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сатурн
Рязань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
38
38
110
- — Выход в Первую лигу
|Калуга
|Хлебородов Иван
|6
|Сокол
|Ежков Данила
|5
|Металлург Липецк
|Глебов Илья
|5
|Сатурн
|Авраменко Дмитрий
|4
|Салют
|Сергеев Виктор
|4
|Авангард Курск
|Донцов Кирилл
|2
|Сокол
|Рябокобыленко Артур
|1
|ФК Сахалинец
|Марченко Александр
|1
|Динамо Владивосток
|Первушин Фёдор
|1
|Металлург Липецк
|Белов Антон
|1
Прогнозы на матч Сатурн - Рязань
Исход игры
Сатурн
73.8% (31)
Ничья
21.4% (9)
Рязань
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (15)
Меньше
64.29% (27)
Обе команды забьют
Да
54.76% (23)
Нет
45.24% (19)
Популярный счёт
1:0 Сатурн
35.7% (15)
2:1 Сатурн
28.6% (12)
1:1 Ничья
19% (8)
2:0 Сатурн
7.1% (3)
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