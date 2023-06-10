  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Варберг БоИС
0:0
Первый тайм: 27'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Хальмстад
2.95
3.26
3.10
Все Коэффициенты
43
Лукич
Стоян
20
Сильверхолт
Оливер
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
5
Ногейра
Винисиус
4
Станисич
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
11
Жуниор
Элитон
40
Дальстрём
Никлас
12
Рённберг
Вильмер
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Варберг БоИС
4-1-2-1-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Хальмстад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
3:3
ТМК
1:2
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.57

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Ру Люк 1 0.08
Жуниор Элитон 1 0.08
Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
Альфонси Оливер 1 0.08
Красники Дион 1 0.08
Oemuer Pektas 1 0.08
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 4 (1) 0.33
Ахльстранд Эрик 3 0.25
Офосу-Айе Фил 1 0.08
Карлссон Каспер 1 0.08
Боаки Томас 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 3 0
Жуниор Элитон 3 0
Карлссон Виктор 3 0
Станисич Оливер 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Эль Уатки Яссин 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Аль-Аммари Амир 3 0
Алланссон Йоэль 2 0
Карлссон Каспер 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
5
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
27%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
27%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Хальмстад

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 0:0 12 5 2 5 11 - 16 17
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
12.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 0:0 12 0 6 6 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 0:0 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 0:0 7 0 4 3 2 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
2.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Хальмстад
 0:0 6 2 1 3 6 - 12 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 0:0 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Хальмстад
2.95
3.26
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:0 Хальмстад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Варберг БоИС
Хальмстад
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 