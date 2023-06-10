Тур: 12. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
1:2
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаЛе Ру Люк
70' Желтая карточкаУльссон Маркус
79' Желтая карточкаЛушаку Исмет
79' Желтая карточкаСтанисич Оливер
0:1
82' ПенальтиViktor Granath
88' Желтая карточкаКарлссон Каспер
1:1
89' ГолАльфонси Оливер
1:2
90' Гол в свои воротаСтанисич Оливер
90'+6
Ход матча
57'
70'
79'
79'
82'
0:1
88'
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перссон Йоаким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Варберг БоИС
Хальмстад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
1.57
Среднее время на гол
49
57
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонси Оливер
|2
|0.17
|Ле Ру Люк
|1
|0.08
|Жуниор Элитон
|1
|0.08
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.08
|Красники Дион
|1
|0.08
|Oemuer Pektas
|1
|0.08
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|5 (2)
|0.42
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.25
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.08
|Карлссон Каспер
|1
|0.08
|Боаки Томас
|1
|0.08
|Gabriel Wallentin
|1
|0.08
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Жуниор Элитон
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Эль Уатки Яссин
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
5
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
26%
1
6%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
26%
4
22%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
Варберг БоИС
Хальмстад
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
111
57
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|11 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3