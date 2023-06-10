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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Варберг БоИС
1:2
Конец матча
Хальмстад
0'
57' Желтая карточка
Ле Ру Люк
70' Желтая карточка
Ульссон Маркус
79' Желтая карточка
Лушаку Исмет
79' Желтая карточка
Станисич Оливер
0:1
82' Пенальти
Viktor Granath
88' Желтая карточка
Карлссон Каспер
1:1
89' Гол
Альфонси Оливер
1:2
90' Гол в свои ворота
Станисич Оливер
90'+6

Ход матча

42'
Сверриссон Оскар
Рённберг Вильмер
 
57'
Ле Ру Люк
 
58'
 
Naeem Mohammed
Боаки Томас
66'
Красники Дион
Дальстрём Никлас
 
66'
Альфонси Оливер
Сильверхолт Оливер
 
70'
 
Ульссон Маркус
79'
Лушаку Исмет
 
79'
Станисич Оливер
 
82'
0:1
Viktor Granath
85'
 
Gabriel Wallentin
Ульссон Маркус
88'
 
Карлссон Каспер
89'
Альфонси Оливер
(Линднер Йоаким)
1:1
90'
1:2
Станисич Оливер
90'
Эль Уатки Яссин
Лушаку Исмет
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
20
Сильверхолт
Оливер
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
5
Ногейра
Винисиус
4
Станисич
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
11
Жуниор
Элитон
40
Дальстрём
Никлас
12
Рённберг
Вильмер
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Варберг БоИС
4-1-2-1-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Хальмстад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
3:3
ТМК
1:2
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.57

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонси Оливер 2 0.17
Ле Ру Люк 1 0.08
Жуниор Элитон 1 0.08
Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
Красники Дион 1 0.08
Oemuer Pektas 1 0.08
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 5 (2) 0.42
Ахльстранд Эрик 3 0.25
Офосу-Айе Фил 1 0.08
Карлссон Каспер 1 0.08
Боаки Томас 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 3 0
Станисич Оливер 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Жуниор Элитон 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Эль Уатки Яссин 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Аль-Аммари Амир 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Алланссон Йоэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
5
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
26%
1
6%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
26%
4
22%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
4
17%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Хальмстад

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
12.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
2.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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    • Желтая карточка
      57'
      Ле Ру Люк получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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