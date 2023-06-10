Тур: 10.
0:0
Перерыв
Ход матча
20'
39'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
26
Биро
21
Bidu
10
Roger
I
34
Аллисон
20
Рикельме
17
Negueba
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 БироЗащитник
-
21 BiduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
-
-
14 Joao Caetano
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 АллисонЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Yan Victor2
-
-
55 Calebe
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Коринтианс
Куяба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|5 (1)
|0.5
|Алберто Юри
|1
|0.1
|Matheus Araujo
|1
|0.1
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|2
|0.2
|Marllon
|1
|0.1
|Fernando Sobral
|1
|0.1
|Matheusinho
|1
|0.1
|Роналд
|1
|0.1
|Raniele
|1
|0.1
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Bidu
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Marllon
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Matheus Alexandre
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Antonio Oliveira
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
1
Коринтианс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
0
2
Коринтианс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Куяба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
6
50%
2
25%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
5
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
8
53%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1
Куяба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0
Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1
Результаты матчей
Коринтианс
Куяба
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|4
|0
|20 - 8
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|11.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|15.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
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