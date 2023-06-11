Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаМедина Кристиан
0:1
45' ГолLeandro Diaz III
49' Желтая карточкаFranco Orozco
52' Желтая карточкаJuan Caceres
84' Желтая карточкаЛема Кристиан
85' Желтая карточкаMatias Esquivel
1:1
90' ГолБенедетто Дарио
90' Желтая карточкаВарела Алан
90' Желтая карточкаBraian Aguirre
90'+8
Ход матча
34'
45'
49'
52'
84'
85'
90'
1:1
90'
90'
10
Ромеро
Оскар
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ланус
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.8%
59.3%
25.9%
4 победы 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.35
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.24
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.44
1.3
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.25
|Пайеро Мартин
|4
|0.2
|Luca Langoni
|3
|0.15
|Фигаль Хорхе
|3
|0.15
|Ромеро Оскар
|2
|0.1
|Бенедетто Дарио
|2
|0.1
|Фернандес Пол
|2
|0.1
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|10 (4)
|0.53
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.16
|Franco Troyansky
|3
|0.16
|Franco Orozco
|3
|0.16
|Raul Loaiza
|2
|0.11
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.11
|Jose Maria Canale
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Matias Esquivel
|1
|0.05
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Варела Алан
|6
|0
|Фернандес Пол
|5
|0
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Вейгандт Марсело
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|2
|Luciano Boggio
|4
|2
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Tomas Belmonte
|6
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Brian Aguilar
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
9
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
14
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
29%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
63%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
24
27
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
21%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
21%
10
37%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
33%
3
11%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
6
35%
6
33%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Ланус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ланус
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 30%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
72
47
54
29
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
36
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
154
713
811
317
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|1:0
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|19 - 7
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|18.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|19.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|18
|4
|6
|8
|12 - 22
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|4
|6
|9
|12 - 22
|18
|27.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|28.
|0:1
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|10
|7
|3
|0
|11 - 0
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|22.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5