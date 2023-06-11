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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Ланус
0'
34' Желтая карточка
Медина Кристиан
0:1
45' Гол
Leandro Diaz III
49' Желтая карточка
Franco Orozco
52' Желтая карточка
Juan Caceres
84' Желтая карточка
Лема Кристиан
85' Желтая карточка
Matias Esquivel
1:1
90' Гол
Бенедетто Дарио
90' Желтая карточка
Варела Алан
90' Желтая карточка
Braian Aguirre
90'+8
13
Гарсия
Хавьер
2
Ронкалья
Факундо
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
19
Барко
Валентин
10
Ромеро
Оскар
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
36
Медина
Кристиан
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
9
Бенедетто
Дарио
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
15
Raul
Loaiza
5
Tomas
Belmonte
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
11
Franco
Orozco
Бока Хуниорс
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ланус

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.8%
59.3%
25.9%
4 победы 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
4:2
ЛП
1:0
КДМЗ4
1:2
КДМЗ4
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
2:2
П
1:0
П
2:0
КА
0:2
П
1:3
П
2:2
П
3:1
П
2:2
П
0:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.35

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.24
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 0.25
Пайеро Мартин 4 0.2
Luca Langoni 3 0.15
Фигаль Хорхе 3 0.15
Ромеро Оскар 2 0.1
Бенедетто Дарио 2 0.1
Фернандес Пол 2 0.1
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 10 (4) 0.53
Де Ла Вега Педро 3 0.16
Franco Troyansky 3 0.16
Franco Orozco 3 0.16
Raul Loaiza 2 0.11
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.11
Jose Maria Canale 1 0.05
Брагьери Диего 1 0.05
Tomas Belmonte 1 0.05
Matias Esquivel 1 0.05
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 5 1
Варела Алан 6 0
Фернандес Пол 5 0
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Вейгандт Марсело 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Медина Кристиан 2 0
Сандез Агустин 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 2
Luciano Boggio 4 2
Leandro Diaz III 5 1
Tomas Belmonte 6 0
Jose Maria Canale 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Braian Aguirre 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Lucas Acosta II 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Franco Orozco 2 0
Juan Caceres 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Brian Aguilar 1 0
Frank Kudelka 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
9
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
14
Бока Хуниорс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
29%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
63%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

24
27
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
21%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
21%
10
37%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
33%
3
11%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
18%
1
6%
1-15
6
35%
6
33%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Ланус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ланус

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 30%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
7
1.5
5
4
2
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
15
4
7
13
1.5
8
11
3
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 0:1 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 0:1 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
22.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 0:1 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Санчес-Миньо Хуан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Медина Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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