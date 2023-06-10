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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Атлетико Платенсе
0:0
Первый тайм: 29'
Тигре
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Тигре
3.20
3.08
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ramiro
Macagno
22
Gonzalo
Asis
27
Miguel
Jacquet
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
5
Alexis
Sabella
33
Каччьябуэ
Жеронимо
11
Nicolas
Castro1
43
Maximiliano
Zalazar
10
Vicente
Taborda
20
Nicolas
Servetto
23
Gonzalo
Marinelli
24
Martin
Garay
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
18
Blas
Armoa
29
Tomas
Badaloni
Атлетико Платенсе
4-4-1-1
Тигре
4-3-1-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Тигре

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
4:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.3
Ronaldo Martinez 3 0.15
Nicolas Castro1 3 0.15
Vicente Taborda 2 (1) 0.1
Franco Baldassarra 1 0.05
Mauro Quiroga 1 (1) 0.05
Gaston Suso 1 0.05
Nicolas Morgantini 1 0.05
Gonzalo Valdivia 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.5
Колидио Факундо 2 (1) 0.1
Brian Abel Luciatti 2 0.1
Blas Armoa 2 0.1
Кастро Алексис 1 0.05
Brian Leizza 1 0.05
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Nicolas Castro1 6 0
Ronaldo Martinez 5 0
Franco Diaz 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Vicente Taborda 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Brian Abel Luciatti 3 1
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Lucas Blondel 2 0
Blas Armoa 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
5
Атлетико Платенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

5
8
Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Тигре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
4
40%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
29%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
20%
2
11%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
2
10%
7
39%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
7
29%
29%
6
27%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Тигре

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
6
13
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 18 9 5 4 26 - 17 32
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
14.
Атлетико Платенсе
 0:0 20 6 6 8 20 - 24 24
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Тигре
 0:0 20 5 8 7 18 - 22 23
17.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
18.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
19.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
6.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
9.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
10.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
11.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
12.
Атлетико Платенсе
 0:0 11 4 5 2 13 - 10 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
22.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 0:0 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Тигре
 0:0 11 2 5 4 9 - 12 11
10.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
11.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 0:0 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Тигре
3.20
3.08
3.15
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