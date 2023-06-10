Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
22
Gonzalo
Asis
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Gonzalo AsisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Тигре
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
0
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.3
|Ronaldo Martinez
|3
|0.15
|Nicolas Castro1
|3
|0.15
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.1
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.05
|Gaston Suso
|1
|0.05
|Nicolas Morgantini
|1
|0.05
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.05
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.05
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.5
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.1
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.1
|Blas Armoa
|2
|0.1
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Brian Leizza
|1
|0.05
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Nicolas Castro1
|6
|0
|Ronaldo Martinez
|5
|0
|Franco Diaz
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|1
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
5
Атлетико Платенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
5
8
Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Тигре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
4
40%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
29%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
5
50%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
20%
2
11%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
2
10%
7
39%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
7
29%
29%
6
27%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Тигре
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
37
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
514
613
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|19
|10
|6
|3
|19 - 7
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|18
|9
|5
|4
|26 - 17
|32
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|11.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|14.
|0:0
|20
|6
|6
|8
|20 - 24
|24
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|0:0
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|17.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|18.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|19.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|18
|4
|6
|8
|12 - 22
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|4
|6
|9
|12 - 22
|18
|27.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|28.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|10
|7
|3
|0
|11 - 0
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|10.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|11.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|12.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|22.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5