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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Серро Портеньо
0:2
Второй тайм: 68'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
15' Красная карточка
Gabriel Baez
0:1
25' Гол
Гимарайнс Артур
33' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
39' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
56' Желтая карточка
Гомес Густаво
0:2
58' Гол
Гимарайнс Артур
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
24
Патиньо
Хуан
26
Да
Мотта
Роберт
14
Gabriel
Baez
22
Claudio
Aquino
20
Wilder
Viera
15
Лусена
Анхель
8
Карризо
Федерико
27
Antonio
Galeano
19
Diego
Churin
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Серро Портеньо
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
5:0
КЛ
0:3
КЛ
0:1
КЛ
0:2
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.2
1.73

Среднее время на гол

75
52

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.46
1.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
48

Бомбардиры внутри турнира

Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Churin 1 0.25
Damian Bobadilla 1 0.25
Claudio Aquino 1 (1) 0.25
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Густаво 2 0.5
Гимарайнс Артур 2 0.5
Лопес Хосе Мануэль 1 0.25
Наварро Рафа 1 0.25
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.25

Карточки

Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Мотта Роберт 2 0
Gabriel Baez 0 1
Diego Churin 1 0
Claudio Aquino 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Rafael Carrascal 1 0
Jean V 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Луан Гарсия IV 2 0
Гомес Густаво 1 0
Роша Маркос 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Пикерес Хоакин 1 0

Результаты матчей

Серро Портеньо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Серро Портеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Ресистенсия - Серро Портеньо 1:2
Серро Портеньо - Боливар 0:4 Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0

Результаты матчей

Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона Гуаякиль
 4 1 0 3 3 - 6 3
4.
Серро Портеньо
 0:2 4 1 0 3 3 - 9 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 0:2 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Боливар
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Серро Портеньо
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Барселона Гуаякиль
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Габриэль Менино уходит с поля. Jhonatan выходит вместо него
  • 60'
    Вейга Рафаэль уходит с поля. Ричард Риос выходит вместо него
  • 58'
    Рони III сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Гимарайнс Артур бьет в цель!
  • Желтая карточка
    56'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Патиньо Хуан уходит с поля. Pedro Alvarez выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Серро Портеньо
    Ничья
    Палмейрас Сан-Паулу
    4.76
    5.30
    1.82
    Все Коэффициенты
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