Тур: 4.
0:3
Конец матча
0'
15' Красная карточкаGabriel Baez
0:1
25' ГолГимарайнс Артур
33' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
39' Желтая карточкаПикерес Хоакин
56' Желтая карточкаГомес Густаво
0:2
58' ГолГимарайнс Артур
0:3
68' ГолРони III
77' Красная карточкаRichard Rios
77' Желтая карточкаЛусена Анхель
90'+4
Ход матча
15'
25'
0:1
33'
39'
56'
58'
0:2
67'
68'
0:3
77'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Jean
V
24
Патиньо
Хуан
14
Gabriel
Baez
20
Wilder
Viera
19
Diego
Churin
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
-
14 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
-
20 Wilder VieraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
-
9 Endrick
-
27 Richard Rios
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.73
Среднее время на гол
75
52
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
2.5
Среднее время на гол
38
36
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.46
1.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
48
Бомбардиры внутри турнира
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Churin
|1
|0.25
|Damian Bobadilla
|1
|0.25
|Claudio Aquino
|1 (1)
|0.25
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Густаво
|2
|0.5
|Гимарайнс Артур
|2
|0.5
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.25
|Наварро Рафа
|1
|0.25
|Рони III
|1
|0.25
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.25
Карточки
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Мотта Роберт
|2
|0
|Gabriel Baez
|0
|1
|Diego Churin
|1
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Rafael Carrascal
|1
|0
|Jean V
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Richard Rios
|0
|1
|Гомес Густаво
|1
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Результаты матчей
Серро Портеньо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Серро Портеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Ресистенсия - Серро Портеньо 1:2
Серро Портеньо - Боливар 0:4 Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Результаты матчей
Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|4.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2