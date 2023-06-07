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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Индепендьенте дель Валле
2:0
Первый тайм: 29'
Коринтианс
0'
1:0
17' Гол
Michael Hoyos
21' Желтая карточка
Ландасури Антони
2:0
24' Гол
Michael Hoyos

Ход матча

17'
Michael Hoyos
1:0
21'
Ландасури Антони
 
24'
Michael Hoyos
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте дель Валле
Ничья
Коринтианс
2.02
5.10
5.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Kleber
Pinargote
13
Matias
Fernandez
III
4
Ландасури
Антони
5
Richard
Schunke
51
Yaimar
Medina
16
Кристиан
Пеллерано
7
Алсивар
Хорди
8
Lorenzo
Faravelli
80
Julio
Ortiz
10
Сорноса
Хуниор
11
Michael
Hoyos
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
23
Фагнер
Лемос
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Индепендьенте дель Валле
4-3-2-1
Коринтианс
3-4-1-2

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:2
КС
2:2
КС
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lautaro Diaz 2 0.4
Michael Hoyos 1 0.2
Сорноса Хуниор 1 0.2
Минда Алан 1 0.2
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.6
Бальбуэна Фабиан 1 0.2

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 2 0
Agustin Basso 2 0
Mateo Carabajal 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Lorenzo Faravelli 1 0
Сорноса Хуниор 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Lautaro Diaz 1 0
Минда Алан 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 2 0
Adson 1 0
Рони 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Жил Карлос 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Педринью Роша 1 0
Алберто Юри 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0
Индепендьенте дель Валле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2
Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайа - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 3:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 2:0 5 3 0 2 6 - 3 9
2.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
4.
Коринтианс
 0:2 5 1 1 3 4 - 5 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 0:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте дель Валле
Ничья
Коринтианс
2.02
5.10
5.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендьенте дель Валле 2:0 Коринтианс онлайн

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