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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Индепендьенте дель Валле
3:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
17' Гол
Michael Hoyos
21' Желтая карточка
Ландасури Антони
2:0
24' Гол
Michael Hoyos
61' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
63' Желтая карточка
Мендес Бруно
3:0
69' Гол
Сорноса Хуниор
74' Желтая карточка
Биро
77' Желтая карточка
Кристиан Пеллерано
79' Желтая карточка
Рони
90'+5
22
Kleber
Pinargote
13
Matias
Fernandez
III
4
Ландасури
Антони
5
Richard
Schunke
51
Yaimar
Medina
16
Кристиан
Пеллерано
7
Алсивар
Хорди
8
Lorenzo
Faravelli
80
Julio
Ortiz
10
Сорноса
Хуниор
11
Michael
Hoyos
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
23
Фагнер
Лемос
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Индепендьенте дель Валле
4-3-2-1
Коринтианс
3-4-1-2

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:2
КС
2:2
КС
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Hoyos 2 0.4
Сорноса Хуниор 2 0.4
Lautaro Diaz 2 0.4
Минда Алан 1 0.2
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.6
Бальбуэна Фабиан 1 0.2

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 2 0
Agustin Basso 2 0
Mateo Carabajal 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Lorenzo Faravelli 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Lautaro Diaz 1 0
Минда Алан 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 2 0
Вера Фаусто 2 0
Adson 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Жил Карлос 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Биро 1 0
Педринью Роша 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0
Индепендьенте дель Валле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2
Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайа - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 3:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
Индепендьенте дель Валле
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Коринтианс
 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 5 1 1 3 4 - 9 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Индепендьенте дель Валле
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    • Желтая карточка
      63'
      Мендес Бруно II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      61'
      Сорноса Хуниор получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Bidu уходит с поля. Рони выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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