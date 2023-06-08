Тур: 5.
3:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолMichael Hoyos
21' Желтая карточкаЛандасури Антони
2:0
24' ГолMichael Hoyos
61' Желтая карточкаСорноса Хуниор
63' Желтая карточкаМендес Бруно
3:0
69' ГолСорноса Хуниор
74' Желтая карточкаБиро
77' Желтая карточкаКристиан Пеллерано
79' Желтая карточкаРони
90'+5
Ход матча
17'
1:0
21'
24'
2:0
61'
63'
69'
3:0
71'
74'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Julio
Ortiz
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
21
Bidu
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Julio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Минда АланНападающий
- Нападающий
-
12 Alexis Villa
-
-
-
19 Lautaro Diaz
-
-
-
Главный тренер: Martin Anselmi
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
21 BiduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 БироЗащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Joao Caetano
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Коринтианс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Hoyos
|2
|0.4
|Сорноса Хуниор
|2
|0.4
|Lautaro Diaz
|2
|0.4
|Минда Алан
|1
|0.2
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|3
|0.6
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.2
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиан Пеллерано
|3
|0
|Сорноса Хуниор
|2
|0
|Agustin Basso
|2
|0
|Mateo Carabajal
|2
|0
|Рамирес Мойсес
|0
|1
|Lorenzo Faravelli
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Lautaro Diaz
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
0
Индепендьенте дель Валле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2
Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайа - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 3:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Коринтианс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
14
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|3.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2