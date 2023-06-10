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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Атлетико Минейро
1:1
Перерыв
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
17' Гол
Паулиньо Жозе
29' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
1:1
35' Гол
Саша Эдуардо
39' Желтая карточка
Leonardo Realpe
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
34
Жемерсон
де
Жесус
28
Лемос
Маурисио
44
Rubens
15
Сарачо
Федерико
21
Батталья
Родриго
9
Павон
Кристиан
10
Паулиньо
Жозе
17
Igor
Gomes
11
Варгас
Эдуардо
1
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
26
Сантос
Эдуардо
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
5
Jadson
3
7
Рамирес
Эрик
II
16
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 5 (2) 0.5
Паулиньо Жозе 3 0.3
Павон Кристиан 2 0.2
Hyoran 2 0.2
Варгас Эдуардо 1 0.1
Лемос Маурисио 1 0.1
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 4 0.4
Thiago Borbas 4 0.4
Juninho Capixaba 2 0.2
Helio Junio 2 0.2
Брунинью Филипе 1 0.1
Фернандес Матеус 1 0.1
Витиньо Витор V 1 0.1
Эвангелиста Лукас 0 0
Силва Адерлан 0 0
Luan Patrick 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 4 1
Халк Живанилдо 3 0
Саравия Ренсо 3 0
Павон Кристиан 3 0
Hyoran 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 3 1
Jadson 3 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Thiago Borbas 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Alerrandro 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Luan Patrick 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
8
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
3
43%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 1:1 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Крузейро
 2:1 10 5 1 4 14 - 9 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
9.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
10.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
11.
Ред Булл Брагантино
 1:1 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
13.
Куяба
 0:0 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
15.
Коринтианс
 0:0 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Байя
 1:2 10 2 2 6 10 - 16 8
17.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 1:1 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
13.
Атлетико Минейро
 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
15.
Крузейро
 2:1 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 1:2 5 1 1 3 8 - 9 4
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 2:1 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Атлетико Минейро
 1:1 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Куяба
 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
4.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 1:2 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 1:1 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 0:0 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 4 (1)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Ред Булл Брагантино
1.95
4.75
7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино онлайн

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Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
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