Тур: 10.
1:1
Перерыв
0'
1:0
17' ГолПаулиньо Жозе
29' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
1:1
35' ГолСаша Эдуардо
39' Желтая карточкаLeonardo Realpe
Ход матча
17'
1:0
35'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.07 Обе забьют — да
-
22
Эверсон
44
Rubens
17
Igor
Gomes
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Patrick I
-
40 Nathan VI
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
-
-
30 Luan Patrick
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|0.5
|Паулиньо Жозе
|3
|0.3
|Павон Кристиан
|2
|0.2
|Hyoran
|2
|0.2
|Варгас Эдуардо
|1
|0.1
|Лемос Маурисио
|1
|0.1
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|4
|0.4
|Thiago Borbas
|4
|0.4
|Juninho Capixaba
|2
|0.2
|Helio Junio
|2
|0.2
|Брунинью Филипе
|1
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.1
|Витиньо Витор V
|1
|0.1
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Luan Patrick
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|4
|1
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Hyoran
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|3
|1
|Jadson 3
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
8
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
3
43%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
54
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|4
|0
|20 - 8
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|11.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|15.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
-
2.07 Обе забьют — да
-