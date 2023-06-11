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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
2:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
6' Желтая карточка
Абубакар Лалас
24' Желтая карточка
Карлос Антонио
39' Красная карточка
Гальван Бриан
52' Желтая карточка
Смит Кайл
1:0
56' Гол
Торрес Факундо
75' Вторая желтая карточка
Абубакар Лалас
2:0
83' Гол
Ramiro Enrique
89' Желтая карточка
Япи Даррен
90'+3
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
1
Илич
Марко
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
29
Гальван
Бриан
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
7
Льюис
Джонатан
Орландо Сити
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-5-2

История личных встреч

Орландо Сити
Колорадо Рэпидс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
М
1:1
М
2:1
М
4:3
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
2:0
ОК
5:2
ОК
3:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Среднее время на гол

34
75

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 5 (2) 0.31
_Duncan McGuire 4 0.25
Кара Эркан 4 0.25
Martin Ojeda 3 0.19
Ангуло Иван 3 0.19
Смит Кайл 1 0.06
Rafael Santos2 1 0.06
Ramiro Enrique 1 0.06
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.11
Абубакар Лалас 2 0.11
Бассетт Коул 2 0.11
Кабрал Кевин 2 0.11
Ронен Коннор 1 (1) 0.06
Рубио Диего 1 0.06
Уилсон Дэнни 1 0.06
Николсон Сэм 1 0.06
Льюис Джонатан 1 0.06
Max Alves 1 0.06
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Cesar Araujo 3 0
Фелипе 3 0
Янссон Робин 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Rafael Santos2 1 0
Ramiro Enrique 1 0
_Duncan McGuire 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 7 0
Абубакар Лалас 5 1
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Присо-Мбонге Ральф 4 0
Moise Bombito 2 1
Гальван Бриан 0 2
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Колорадо Рэпидс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5
Орландо Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

13
1
Орландо Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Колорадо Рэпидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

17
6

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
2
22%
7
39%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
7
30%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
5
36%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
2
1.5
3
7
2
5
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
9
7
9
1.5
4
14
2
14
2.5
1
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Факундо Торрес уходит с поля. Alejandro Granados выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Даррен Япи получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Перейра Маурисио уходит с поля. Фелипе Мартинс выходит вместо него
  • 83'
    Факундо Торрес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Рамиро Энрике бьет в цель!
  • 81'
    Ронен Коннор уходит с поля. Барриос Майкл выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      УДАЛЕНИЕ! - Гальван Бриан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      24'
      Карлос Антонио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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