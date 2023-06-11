Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
2:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаАбубакар Лалас
24' Желтая карточкаКарлос Антонио
39' Красная карточкаГальван Бриан
52' Желтая карточкаСмит Кайл
1:0
56' ГолТоррес Факундо
75' Вторая желтая карточкаАбубакар Лалас
2:0
83' ГолRamiro Enrique
89' Желтая карточкаЯпи Даррен
90'+3
Ход матча
24'
39'
52'
56'
75'
83'
2:0
89'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Орландо Сити
Колорадо Рэпидс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Среднее время на гол
34
75
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|5 (2)
|0.31
|_Duncan McGuire
|4
|0.25
|Кара Эркан
|4
|0.25
|Martin Ojeda
|3
|0.19
|Ангуло Иван
|3
|0.19
|Смит Кайл
|1
|0.06
|Rafael Santos2
|1
|0.06
|Ramiro Enrique
|1
|0.06
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.11
|Абубакар Лалас
|2
|0.11
|Бассетт Коул
|2
|0.11
|Кабрал Кевин
|2
|0.11
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.06
|Рубио Диего
|1
|0.06
|Уилсон Дэнни
|1
|0.06
|Николсон Сэм
|1
|0.06
|Льюис Джонатан
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Cesar Araujo
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Янссон Робин
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Абубакар Лалас
|5
|1
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Moise Bombito
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Колорадо Рэпидс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
5
Орландо Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
13
1
Орландо Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Колорадо Рэпидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
17
6
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
2
22%
7
39%
76-90
Забито
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
23
14
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
7
30%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
55
52
37
25
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
99
79
414
214
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|0:3 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|34 - 24
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|4.
|0:3 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|1:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|9.
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|3:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7