Вот сейчас был поопаснее прострел у "Нью-Инглэнд Революшн" с левого полуфланга практически от лицевой линии, но никого не оказалось на пути мяча, чтобы замкнуть его в сетку.

Кубок лиг стартует в США 21 июля, напоминают об этом в телетрансляции матча. Может, как раз в том турнире дебютирует за свою новую команды Лионель Месси, а не в МЛС.

Ян Фрэй аккуратно и выверенно зацепил за ногу соперника на своей половине поля. Да, именно так. Знал защитник гостей, на что шёл. И получил за такой фол жёлтую карточку.

Машет флажком боковой арбитр. Это не офсайд, это штрафной удар, который исполнит "Нью-Инглэнд Революшн" с правого фланга. Плюс Кристофер Маквей принимает в свой адрес жёлтую карточку за толчок в спину Дехуана Джонса.

Карлес Хиль осуществил подачу со штрафного удара с правого фланга точно в руки вратаря гостей Дрейка Коллендера.

Николасу Стефанелли не хватило скорости и техники на левом фланге, чтобы сохранить мяч в поле. А так футболист "Интер Майами" выпустил его в атаке за лицевую линию.

40' С правого фланга шёл прострел у визитёров, и снова не добрался до мяча Хосеф Мартинес. Есть проблемы у "интеристов" с доведением футбольного снаряда до своего форварда.

39' Кажется, нарушение правил зафиксировано в атаке у гостей, а не офсайд. И показывают крупным планом Кристофера Маквея. Получается, зря приходил защитник "Интер Майами" в чужую штрафную площадь.

38' Проникающая передача проходила у гостей в зону левого инсайда, однако начеку был подсуетившийся Эммануэль Боатенг, выбивший мяч за лицевую линию на угловой.

37' 163 передачи всего сделали футболисты "Нью-Инглэнд Революшн", тогда как "Интер Майами" имеет число 88 по этому показателю.

36' А не думает ли Лео Месси: "Куда же это я попал?". Его команда не только идёт на последнем месте турнирной таблицы, но и проигрывает по ходу очередного матча.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Мэтт Полстер!

"Интер Майами" горит уже с разницей в два мяча! Производится хозяевами подача углового с правого фланга, и Полстер головой почти с линии вратарской переводит игровой снаряд в левый угол.

34' Роберт Тейлор появляется на замену вместо травмированного Жана Корентена в составе "Интер Майами".