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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 17
Нью-Инглэнд Революшн 64.7% (11)
X 5.9% (1)
Интер Майами 29.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Интер Майами
1.57
4.40
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
0:5

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Среднее время на гол

90
33

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 5 0.31
Хиль Карлес 5 (1) 0.31
Вриони Джакомо 3 0.19
Боу Густаво 2 0.13
Борреро Дилан 2 0.13
Бак Ноуэл 2 0.13
Джонс Дехуан 1 0.06
Боатенг Эммануль II 1 0.06
Бай Брэндон 1 0.06
Алтидор Жози 1 0.06
Кесслер Генри 1 0.06
Полстер Мэтт 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 0.19
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.19
Тейлор Роберт 1 0.06
Негри Франко 1 0.06
Руис Дэвид 1 0.06
Кривцов Сергей 1 0.06
Арройо Диксон 1 0.06
Жан Корентен 1 0.06
Стефанелли Николас 1 0.06
Боргелин Шанидер 1 0.06
Фрэй Ян 1 0.06
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Кремаски Бенджа 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 3 0
Бак Ноуэл 3 0
Борреро Дилан 1 1
Вуд Бобби 2 0
Хиль Карлес 2 0
Блессинг Латиф 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негри Франко 3 1
Йедлин Деандре 4 0
Руис Дэвид 2 1
Кривцов Сергей 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Жан Корентен 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Фрэй Ян 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
2
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Интер Майами
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

8
8
Нью-Инглэнд Революшн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Интер Майами
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

16
4
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
44%
2
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
5
42%
76-90

Забито

25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
8
32%
6
38%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
5
20%
5
31%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
7
35%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4
Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
4
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
6
1.5
1
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
6
10
4
12
2.5
1
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 13 7 5 1 23 - 10 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 7 4 32 - 28 25
6.
Коламбус Кру
 Заявка 16 7 3 6 33 - 24 24
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 Заявка 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 Заявка 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 5 1 1 9 - 2 16
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 Заявка 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 Заявка 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 Заявка 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 19 часов 12 минут.



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  • 10 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 17
    Нью-Инглэнд Революшн 64.7% (11)
    X 5.9% (1)
    Интер Майами 29.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Инглэнд Революшн
    Ничья
    Интер Майами
    1.57
    4.40
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами

    Исход игры
    Нью-Инглэнд Революшн
    64.7% (11)
    Ничья
    5.9% (1)
    Интер Майами
    29.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (10)
    Меньше
    41.18% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (11)
    Нет
    35.29% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Нью-Инглэнд Революшн
    35.3% (6)
    1:2 Интер Майами
    23.5% (4)
    2:0 Нью-Инглэнд Революшн
    17.6% (3)
    1:0 Нью-Инглэнд Революшн
    11.8% (2)
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    Интер Майами
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