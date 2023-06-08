Тур: 1. Стадион: Джилетт.
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Среднее время на гол
90
33
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|5
|0.31
|Хиль Карлес
|5 (1)
|0.31
|Вриони Джакомо
|3
|0.19
|Боу Густаво
|2
|0.13
|Борреро Дилан
|2
|0.13
|Бак Ноуэл
|2
|0.13
|Джонс Дехуан
|1
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.06
|Бай Брэндон
|1
|0.06
|Алтидор Жози
|1
|0.06
|Кесслер Генри
|1
|0.06
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.19
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.19
|Тейлор Роберт
|1
|0.06
|Негри Франко
|1
|0.06
|Руис Дэвид
|1
|0.06
|Кривцов Сергей
|1
|0.06
|Арройо Диксон
|1
|0.06
|Жан Корентен
|1
|0.06
|Стефанелли Николас
|1
|0.06
|Боргелин Шанидер
|1
|0.06
|Фрэй Ян
|1
|0.06
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Кремаски Бенджа
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Бак Ноуэл
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Вуд Бобби
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Блессинг Латиф
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негри Франко
|3
|1
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Руис Дэвид
|2
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Кремаски Бенджа
|3
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Фрэй Ян
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
2
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Интер Майами
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
8
8
Нью-Инглэнд Революшн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Интер Майами
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
16
4
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
44%
2
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
5
42%
76-90
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
8
32%
6
38%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
5
20%
5
31%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
7
35%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4
Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
54
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
25
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
79
610
412
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 11
|31
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 20
|27
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|32 - 28
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 30
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|15 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|16 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|0
|11
|15 - 21
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7
Прогнозы на матч Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
Исход игры
Нью-Инглэнд Революшн
64.7% (11)
Ничья
5.9% (1)
Интер Майами
29.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (10)
Меньше
41.18% (7)
Обе команды забьют
Да
64.71% (11)
Нет
35.29% (6)
Популярный счёт
2:1 Нью-Инглэнд Революшн
35.3% (6)
1:2 Интер Майами
23.5% (4)
2:0 Нью-Инглэнд Революшн
17.6% (3)
1:0 Нью-Инглэнд Революшн
11.8% (2)
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