Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
Ход матча
35'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ларьи
Ричи
29
Deandre
Kerr
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Торонто
Нэшвилл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.17
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.17
|Ларьи Ричи
|2
|0.11
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.11
|Deandre Kerr
|2
|0.11
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|Сервания Брандон
|1
|0.06
|Сапонг Чарльз
|1
|0.06
|Kosi Thompson
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|10 (3)
|0.59
|Пико Фабрис
|4
|0.24
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.18
|Банбери Тил
|2
|0.12
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.06
|Lukas MacNaughton
|1
|0.06
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|3
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
|Josh Bauer
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
2
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
2
16
Торонто
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
7
18
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
38%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
7
30%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
3
18%
9
39%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
11%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3
Результаты матчей
Торонто
Нэшвилл
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
611
97
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 15
|30
|2.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|7.
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 12
|31
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 20
|30
|5.
|1:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|33 - 29
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|8.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 22
|24
|9.
|2:0 Заявка
|17
|7
|1
|9
|17 - 27
|22
|10.
|1:2 Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 20
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|21 - 25
|17
|15.
|0:2 Заявка
|17
|5
|0
|12
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|2:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:2 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|6.
|2:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|7.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|14.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|2.
|0:2 Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|5.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|1:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|1:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|2:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:2 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7