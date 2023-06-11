Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0'
35' Желтая карточкаJosh Bauer
1:0
38' ГолИнсинье Лоренцо
1:1
69' ГолЛеаль Рэндэлл
72' Желтая карточкаМабика Айме
90'+3
Ход матча
35'
38'
69'
1:1
72'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ларьи
Ричи
29
Deandre
Kerr
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Торонто
Нэшвилл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.17
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.17
|Ларьи Ричи
|2
|0.11
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.11
|Deandre Kerr
|2
|0.11
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|Сервания Брандон
|1
|0.06
|Сапонг Чарльз
|1
|0.06
|Kosi Thompson
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|10 (3)
|0.59
|Пико Фабрис
|4
|0.24
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.18
|Банбери Тил
|2
|0.12
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.06
|Lukas MacNaughton
|1
|0.06
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Мабика Айме
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|3
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
|Josh Bauer
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
3
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
2
16
Торонто
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
38%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
7
29%
29%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
9
38%
76-90
Пропущено
20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3
Результаты матчей
Торонто
Нэшвилл
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
46
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
134
612
98
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|0:3 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|34 - 24
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|4.
|0:3 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|1:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|9.
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|3:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7