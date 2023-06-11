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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:1
Конец матча
Нэшвилл
0'
35' Желтая карточка
Josh Bauer
1:0
38' Гол
Инсинье Лоренцо
1:1
69' Гол
Леаль Рэндэлл
72' Желтая карточка
Мабика Айме
90'+3
1
Джонсон
Шон
19
Kobe
Franklin
22
Ларьи
Ричи
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
21
Осорио
Джонатан
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
24
Инсинье
Лоренцо
9
Сапонг
Чарльз
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
Lukas
MacNaughton
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
14
Шаффельбург
Джейкоб
Торонто
4-2-3-1
Нэшвилл
4-1-2-1-2

История личных встреч

Торонто
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
М
3:4
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.17
Бернардески Федерико 3 (1) 0.17
Ларьи Ричи 2 0.11
Кэй Марк-Энтони 2 0.11
Deandre Kerr 2 0.11
Осорио Джонатан 1 0.06
Брэдли Майкл 1 0.06
Сервания Брандон 1 0.06
Сапонг Чарльз 1 0.06
Kosi Thompson 1 0.06
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 10 (3) 0.59
Пико Фабрис 4 0.24
Шаффельбург Джейкоб 3 0.18
Банбери Тил 2 0.12
Циммерман Уокер 1 0.06
Леаль Рэндэлл 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Вашингтон Тейлор 1 0.06
Lukas MacNaughton 1 0.06
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Мабика Айме 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 3 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Грегуш Ян 1 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Josh Bauer 1 0

Результаты матчей

Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
3
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

2
16
Торонто
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
38%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
7
29%
29%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
9
38%
76-90

Пропущено

20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3

Результаты матчей

Торонто
Нэшвилл

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
9
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Петретта Рауль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Josh Bauer получил желтую карточку от судьи
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    • 27'
      Lukas MacNaughton уходит с поля. Josh Bauer выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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