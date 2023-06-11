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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:2
Перерыв
Сиэтл Саундерс

Ход матча

11'
0:1
Ролдан Кристиан
(Jackson Ragen)
18'
Линдси Джейлин
(Свидерски Кароль)
1:1
36'
1:2
Руидиас Рауль
(Leo Chu)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Сиэтл Саундерс
7.20
3.80
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
20
Джонс
Деррик
14
Бёрн
Натан
15
Ben
Bender
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
Шарлотт
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Сиэтл Саундерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.28
Enzo Copetti 4 0.22
Мерам Джастин 3 0.17
Юзвяк Камиль 2 0.11
Kerwin Vargas 2 0.11
Brandon Cambridge 2 0.11
Линдси Джейлин 1 0.06
Ben Bender 1 0.06
Бронико Брандт 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.5
Эбер Араужо 2 0.11
Руидиас Рауль 2 0.11
Ролдан Кристиан 2 0.11
Leo Chu 1 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.06
Монтеро Фреди 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Paul Rothrock 1 0.06
Атенсио Джошуа 1 0.06
Рольдан Александер 0 0
Варгас Обед 0 0
Jackson Ragen 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 7 0
Бёрн Натан 5 0
Enzo Copetti 5 0
Аффул Харрисон 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Кахлина Кристиян 1 0
Мерам Джастин 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Kerwin Vargas 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Рольдан Александер 5 0
Jackson Ragen 5 0
Руснак Альберт 4 0
Гомес Еймар 3 0
Лодейро Николас 2 0
Толо Нуху 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Cody Baker 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
2
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
10
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
6
27%
4
19%
61-75
1
5%
5
24%
76-90

Пропущено

30
14
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
13%
2
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
27%
3
21%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
5
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0
Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1

Результаты матчей

Шарлотт
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
5
1.5
3
7
1
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
5
1.5
2
5
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
5
12
2
15
2.5
3
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 18 9 3 6 23 - 15 30
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 7 5 1 23 - 10 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
7.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 17 5 5 7 15 - 20 20
8.
Остин
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 17 9 4 4 24 - 12 31
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 20 30
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 18 6 8 4 33 - 29 26
6.
Коламбус Кру
 Заявка 16 7 3 6 33 - 24 24
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
8.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 18 6 6 6 25 - 22 24
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 17 7 1 9 17 - 27 22
10.
Шарлотт
 1:2 Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
11.
Торонто
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 20 21
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 17 5 0 12 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 5 1 1 9 - 2 16
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 7 6 0 1 12 - 3 18
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 11 18
8.
Торонто
 1:0 Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:2 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 1:2 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
15.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 0 6 9 - 14 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 1:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 Заявка 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 1:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 8 1 0 7 3 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 36'
    Лео Чу сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
  • 18'
    Свидерски Кароль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Линдси Джейлин бьет в цель!
  • 11'
    Jackson Ragen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ролдан Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Ничья
Сиэтл Саундерс
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3.80
3.25
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