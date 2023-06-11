Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
3:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолРолдан Кристиан
1:1
17' ГолЛиндси Джейлин
1:2
36' ГолРуидиас Рауль
2:2
53' ГолВествуд Эшли
62' Желтая карточкаДжонс Деррик
64' Желтая карточкаKerwin Vargas
2:3
70' ГолРуидиас Рауль
78' Желтая карточкаТоло Нуху
86' Желтая карточкаАгьеманг Патрик
3:3
89' ГолАгьеманг Патрик
90' Желтая карточкаChristian Lattanzio
90'+9
Ход матча
11'
0:1
17'
36'
1:2
53'
2:2
62'
64'
70'
2:3
78'
86'
89'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.53 Победа «Шарлотт»
-
20
Джонс
Деррик
14
Бёрн
Натан
15
Ben
Bender
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикЗащитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
33 Cody Baker
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Шарлотт
Сиэтл Саундерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5 (1)
|0.28
|Enzo Copetti
|4
|0.22
|Мерам Джастин
|3
|0.17
|Юзвяк Камиль
|2
|0.11
|Kerwin Vargas
|2
|0.11
|Brandon Cambridge
|2
|0.11
|Вествуд Эшли
|1
|0.06
|Ben Bender
|1
|0.06
|Линдси Джейлин
|1
|0.06
|Агьеманг Патрик
|1
|0.06
|Бронико Брандт
|1
|0.06
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.5
|Руидиас Рауль
|4
|0.22
|Эбер Араужо
|2
|0.11
|Ролдан Кристиан
|2
|0.11
|Leo Chu
|1
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.06
|Монтеро Фреди
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Paul Rothrock
|1
|0.06
|Атенсио Джошуа
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
|Jackson Ragen
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|8
|0
|Бёрн Натан
|5
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Собоциньский Ян
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Kerwin Vargas
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
|Christian Lattanzio
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|0
|Jackson Ragen
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Cody Baker
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
5
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
10
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
4
36%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
25
24
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
8%
1
4%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
6
24%
5
21%
46-60
6
24%
5
21%
61-75
2
8%
5
21%
76-90
Пропущено
33
17
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
5
15%
2
12%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
9
27%
3
18%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
6
18%
3
18%
61-75
5
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0
Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1
Результаты матчей
Шарлотт
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
37
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
45
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
810
612
315
414
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|0:3 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|34 - 24
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|4.
|0:3 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|1:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|9.
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|3:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7