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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
3:3
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
11' Гол
Ролдан Кристиан
1:1
17' Гол
Линдси Джейлин
1:2
36' Гол
Руидиас Рауль
2:2
53' Гол
Вествуд Эшли
62' Желтая карточка
Джонс Деррик
64' Желтая карточка
Kerwin Vargas
2:3
70' Гол
Руидиас Рауль
78' Желтая карточка
Толо Нуху
86' Желтая карточка
Агьеманг Патрик
3:3
89' Гол
Агьеманг Патрик
90' Желтая карточка
Christian Lattanzio
90'+9
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
20
Джонс
Деррик
14
Бёрн
Натан
15
Ben
Bender
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
Шарлотт
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Сиэтл Саундерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.28
Enzo Copetti 4 0.22
Мерам Джастин 3 0.17
Юзвяк Камиль 2 0.11
Kerwin Vargas 2 0.11
Brandon Cambridge 2 0.11
Вествуд Эшли 1 0.06
Ben Bender 1 0.06
Линдси Джейлин 1 0.06
Агьеманг Патрик 1 0.06
Бронико Брандт 1 0.06
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.5
Руидиас Рауль 4 0.22
Эбер Араужо 2 0.11
Ролдан Кристиан 2 0.11
Leo Chu 1 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.06
Монтеро Фреди 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Paul Rothrock 1 0.06
Атенсио Джошуа 1 0.06
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Jackson Ragen 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 5 0
Enzo Copetti 5 0
Аффул Харрисон 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Kerwin Vargas 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Мерам Джастин 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
Christian Lattanzio 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Рольдан Александер 5 0
Jackson Ragen 5 0
Руснак Альберт 4 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 3 0
Лодейро Николас 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Cody Baker 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
5
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
10
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

25
24
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
8%
1
4%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
6
24%
5
21%
46-60
6
24%
5
21%
61-75
2
8%
5
21%
76-90

Пропущено

33
17
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
5
15%
2
12%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
9
27%
3
18%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
6
18%
3
18%
61-75
5
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0
Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1

Результаты матчей

Шарлотт
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
6
12
3
15
2.5
4
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Christian Lattanzio получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Бёрн Натан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Patrick Agyemang бьет в цель!
  • 87'
    Рольдан Александер уходит с поля. Атенсио Джошуа выходит вместо него
  • 87'
    Варгас Обед уходит с поля. Cody Baker выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Patrick Agyemang получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 69'
      Kerwin Vargas уходит с поля. Brandon Cambridge выходит вместо него
    • Желтая карточка
      64'
      Kerwin Vargas получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      62'
      Джонс Деррик получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Ben Bender сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Вествуд Эшли бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Лео Чу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
    • 17'
      Свидерски Кароль сделал результативную передачу.
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