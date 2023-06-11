Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:0
Перерыв
Ход матча
8'
1:0
13'
16'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
13
Тойе
Мейсон
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
42 Emmanuel Iwe
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.18
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.18
|Шуэньер Матьё
|2
|0.12
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.06
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Уотерман Джоэл
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.24
|Ариага Кервин
|2
|0.12
|Mender Garcia
|2
|0.12
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.12
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Miguel Tapias
|1
|0.06
|Росалес Джозеф
|1
|0.06
|Чжон Сан Бин
|1
|0.06
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Miguel Tapias
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
4
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Миннесота Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
2
Волевые поражения
4
4
ФК Монреаль
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
3
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
23
7
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
9
39%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Пропущено
28
19
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
4
14%
5
26%
16-30
9
32%
2
11%
31-45
7
25%
5
26%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
4
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Результаты матчей
ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
72
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
610
214
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 15
|30
|2.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|7.
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 12
|31
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 20
|30
|5.
|1:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|33 - 29
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|8.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 22
|24
|9.
|2:0 Заявка
|17
|7
|1
|9
|17 - 27
|22
|10.
|1:2 Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 20
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|21 - 25
|17
|15.
|0:2 Заявка
|17
|5
|0
|12
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|2:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:2 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|6.
|2:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|7.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|14.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|2.
|0:2 Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|5.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|1:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|1:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|2:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:2 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7