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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:0
Перерыв
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Тойе Мейсон
2:0
13' Гол
Бро-Гийяр Закари
16' Желтая карточка
Салиба Натан

Ход матча

8'
Тойе Мейсон
1:0
13'
Бро-Гийяр Закари
(Корбо Габриэле)
2:0
16'
Салиба Натан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.95
9.60
3.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Камашо
Руди
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
21
Лаппалайнен
Ласси
2
Ваньяма
Виктор
19
Салиба
Натан
29
Шуэньер
Матьё
14
Ibrahim
Sunusi
13
Тойе
Мейсон
97
Сент-Клэр
Дейн
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
7
Фрагапане
Франко
28
Mender
Garcia
ФК Монреаль
3-4-1-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:3
М
2:0
М
2:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.18
Киото Ромель 3 (1) 0.18
Шуэньер Матьё 2 0.12
Ласситер Ариэль 1 0.06
Ibrahim Sunusi 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Бро-Гийяр Закари 1 0.06
Тойе Мейсон 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Уотерман Джоэл 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 4 0.24
Ариага Кервин 2 0.12
Mender Garcia 2 0.12
Амарилья Луис 2 (2) 0.12
Боксолл Михаэл 1 0.06
Miguel Tapias 1 0.06
Росалес Джозеф 1 0.06
Чжон Сан Бин 1 0.06
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 3 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Зухир Рида 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Miguel Tapias 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Тейлор Ди Джей 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
4
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Миннесота Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

4
4
ФК Монреаль
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

25
3

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

23
7
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
9
39%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Пропущено

28
19
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
4
14%
5
26%
16-30
9
32%
2
11%
31-45
7
25%
5
26%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
4
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
2
14
1
15
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 18 9 3 6 23 - 15 30
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 7 5 1 23 - 10 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
7.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 17 5 5 7 15 - 20 20
8.
Остин
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 17 9 4 4 24 - 12 31
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 20 30
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 18 6 8 4 33 - 29 26
6.
Коламбус Кру
 Заявка 16 7 3 6 33 - 24 24
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
8.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 18 6 6 6 25 - 22 24
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 17 7 1 9 17 - 27 22
10.
Шарлотт
 1:2 Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
11.
Торонто
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 20 21
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 17 5 0 12 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 5 1 1 9 - 2 16
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 7 6 0 1 12 - 3 18
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 11 18
8.
Торонто
 1:0 Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:2 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 1:2 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
15.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 0 6 9 - 14 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 1:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 Заявка 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 1:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 8 1 0 7 3 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
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ФК Монреаль
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.95
9.60
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