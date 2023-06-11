Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
13'
27'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
26
Уили
Калеб
18
Этьенн
Дерик
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
33
Грин
Джейкоб
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
26 Уили КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.29
Среднее время на гол
41
70
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Среднее время на гол
70
54
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
61
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.56
|Альмада Тьяго
|7 (1)
|0.39
|Уили Калеб
|3
|0.17
|Араужо Луис
|3
|0.17
|Гутман Эндрю
|2
|0.11
|Вольф Тайлер
|2
|0.11
|Леннон Брукс
|1
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.06
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.06
|Берри Мигель
|1
|0.06
|Чол Мачоп
|1
|0.06
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.44
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.17
|Пинс Донован
|3
|0.17
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.17
|Клих Матеуш
|2
|0.11
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Бирнбом Стив
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|Грин Джейкоб
|1
|0.06
|Палссон Виктор
|0
|0
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|7
|1
|Якумакис Георгиос
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Гутман Эндрю
|1
|1
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|О'Брайен Льюис
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Пинс Донован
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
4
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
11
13
Атланта Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Ди Си Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
8
44%
5
50%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
3
21%
6
43%
76-90
Пропущено
17
10
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
4
24%
4
40%
76-90
Забито
32
24
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
5
16%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
11
34%
11
46%
76-90
Пропущено
28
21
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
8
29%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
8
29%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
89
710
512
413
215
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 15
|30
|2.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|7.
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 12
|31
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|2:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 20
|30
|5.
|1:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|33 - 29
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|8.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 22
|24
|9.
|2:0 Заявка
|17
|7
|1
|9
|17 - 27
|22
|10.
|1:2 Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 20
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|21 - 25
|17
|15.
|0:2 Заявка
|17
|5
|0
|12
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|2:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:2 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|6.
|2:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|7.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|14.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|2.
|0:2 Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|5.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|1:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|1:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|2:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:2 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7