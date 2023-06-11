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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
3:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
13' Гол
Якумакис Георгиос
1:1
27' Гол
Фунтас Таксиархис
42' Желтая карточка
Фортьюн Аджани
2:1
49' Гол
Гутман Эндрю
51' Желтая карточка
Пинс Донован
69' Желтая карточка
Бирнбом Стив
3:1
73' Гол
Вольф Тайлер
74' Желтая карточка
83' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
89' Желтая карточка
Клих Матеуш
90'+8
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
26
Уили
Калеб
14
Ибарра
Франко
35
Фортьюн
Аджани
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
1
Миллер
Тайлер
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
33
Грин
Джейкоб
17
О'Брайен
Льюис
7
Сантуш
Педру
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
43
Клих
Матеуш
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:2
М
0:1
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.29

Среднее время на гол

41
70

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 10 0.56
Альмада Тьяго 7 (1) 0.39
Гутман Эндрю 3 0.17
Уили Калеб 3 0.17
Араужо Луис 3 0.17
Вольф Тайлер 3 0.17
Леннон Брукс 1 0.06
Россетто Матеус 1 0.06
Пурата Хуан Хосе 1 0.06
Берри Мигель 1 0.06
Чол Мачоп 1 0.06
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.44
Фунтас Таксиархис 4 (1) 0.22
Theodore Ku-DiPietro 3 0.17
Пинс Донован 3 0.17
Клих Матеуш 2 0.11
Дуркин Кристофер 1 0.06
О'Брайен Льюис 1 0.06
Бирнбом Стив 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Грин Джейкоб 1 0.06
Палссон Виктор 0 0
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 7 1
Якумакис Георгиос 5 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Гутман Эндрю 1 1
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 5 0
Клих Матеуш 5 0
Каноуз Расселл 4 0
О'Брайен Льюис 4 0
Пинс Донован 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Сантуш Педру 2 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
5
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

11
13
Атланта Юнайтед
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Ди Си Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

21
11
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
8
38%
5
45%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
3
21%
6
43%
76-90

Пропущено

17
10
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
4
24%
4
40%
76-90

Забито

35
25
12 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
6
17%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
5
14%
4
16%
46-60
7
20%
4
16%
61-75
11
31%
11
44%
76-90

Пропущено

29
24
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
8
28%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
4
4
5
2.5
3
5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
7
11
6
12
2.5
4
14
2
16
3.5
1
17
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
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    • 49'
      Альмада Тьяго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Гутман Эндрю бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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