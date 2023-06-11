Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
3:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЯкумакис Георгиос
1:1
27' ГолФунтас Таксиархис
42' Желтая карточкаФортьюн Аджани
2:1
49' ГолГутман Эндрю
51' Желтая карточкаПинс Донован
69' Желтая карточкаБирнбом Стив
3:1
73' ГолВольф Тайлер
83' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
89' Желтая карточкаКлих Матеуш
90'+8
Ход матча
13'
27'
42'
49'
2:1
51'
69'
73'
3:1
74'
84'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
26
Уили
Калеб
18
Этьенн
Дерик
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
33
Грин
Джейкоб
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
26 Уили КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.29
Среднее время на гол
41
70
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Среднее время на гол
70
54
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
61
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.56
|Альмада Тьяго
|7 (1)
|0.39
|Гутман Эндрю
|3
|0.17
|Уили Калеб
|3
|0.17
|Араужо Луис
|3
|0.17
|Вольф Тайлер
|3
|0.17
|Леннон Брукс
|1
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.06
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.06
|Берри Мигель
|1
|0.06
|Чол Мачоп
|1
|0.06
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.44
|Фунтас Таксиархис
|4 (1)
|0.22
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.17
|Пинс Донован
|3
|0.17
|Клих Матеуш
|2
|0.11
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Бирнбом Стив
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Грин Джейкоб
|1
|0.06
|Палссон Виктор
|0
|0
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|7
|1
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Гутман Эндрю
|1
|1
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Клих Матеуш
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|О'Брайен Льюис
|4
|0
|Пинс Донован
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
5
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
11
13
Атланта Юнайтед
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Ди Си Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
21
11
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
8
38%
5
45%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
3
21%
6
43%
76-90
Пропущено
17
10
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
4
24%
4
40%
76-90
Забито
35
25
12 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
6
17%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
5
14%
4
16%
46-60
7
20%
4
16%
61-75
11
31%
11
44%
76-90
Пропущено
29
24
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
8
28%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
45
35
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
144
99
711
612
414
216
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|0:3 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|34 - 24
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|4.
|0:3 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|1:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|9.
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|3:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7