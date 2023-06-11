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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
3:0
Второй тайм: 79'
Лос-Анджелес
0'
1:0
11' Гол
Nelson Quinones
32' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
2:0
50' Пенальти
Басси Амине
53' Желтая карточка
Кларк Стив
3:0
69' Гол
Бэрд Кори
79' Желтая карточка
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
31
Micael
28
Святченко
Эрик
30
Гаспер
Чейз
20
Карраскилья
Адальберто
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
21
Nelson
Quinones
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
2
Мальдонадо
Дениль
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
18
Дуэньяс
Эрик
7
Бюк
Стипе
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
Хьюстон Динамо
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

2.27
1.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

39
52

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 7 (5) 0.44
Эррера Эктор 3 0.19
Бэрд Кори 2 0.13
Стирс Дэниэл 1 0.06
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Ivan Franco 1 0.06
Шмитт Тейт 1 0.06
Nelson Quinones 1 0.06
Thor Ulfarsson 1 0.06
Дорси Гриффин 0 0
Алию Ибрахим 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.71
Вела Карлос 4 (3) 0.29
Опоку Квадво 2 0.14
Бюк Стипе 2 0.14
Тильман Тимоти 2 0.14
Кьеллини Джорджо 1 0.07
Холлингсхед Райан 1 0.07
Богуш Матеуш 1 (1) 0.07
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Nelson Quinones 2 1
Кларк Стив 3 0
Micael 3 0
Luis Caicedo III 3 0
Artur Moraes III 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Паласиос Диего 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Санчес Илье 2 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Крисостомо Даниэль 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Хьюстон Динамо
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

2
15
Хьюстон Динамо
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Лос-Анджелес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

2
17

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

19
5
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
20%
46-60
2
11%
2
40%
61-75
4
21%
1
20%
76-90

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
7%
5
22%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
5
33%
4
17%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
19%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
7
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
11
1.5
7
6
1
14
2.5
5
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      32'
      Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Гаспер Чейз уходит с поля. Стирс Дэниэл выходит вместо него
    • 11'
      Карраскилья Адальберто сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Nelson Quinones бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Хьюстон Динамо
    Ничья
    Лос-Анджелес
    3.20
    3.64
    61.00
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