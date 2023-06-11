Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:1
Второй тайм: 78'
0'
20' Желтая карточкаАмундсен Мальте
29' Желтая карточкаSean Zawadzki
45' Желтая карточкаНаварро Мигель
0:1
60' ГолЭрнандес Хуан
Ход матча
20'
29'
45'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ричи
Спенсер
23
Камара
Кей
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Max Arfsten
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Чикаго Файр
Коламбус Кру
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед
42 матча
31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
31%
28.6%
40.4%
13 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
31%
40.4%
12 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Среднее время на гол
58
99
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.91
1.15
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
73
43
Голов в среднем за матч
1.74
1.02
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.24
|Пржибылко Каспер
|3
|0.18
|Хайле-Селассие Марен
|3
|0.18
|Мюллер Крис
|2
|0.12
|Куциас Георгиос
|2
|0.12
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.12
|Герберс Фабиан
|1
|0.06
|Теран Карлос
|1
|0.06
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|7 (2)
|0.41
|Кристиан Рамирез
|5
|0.29
|Эрнандес Хуан
|4
|0.24
|Моррис Эйдан
|3
|0.18
|Max Arfsten
|2
|0.12
|Йебоа Яв
|2
|0.12
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.12
|Амундсен Мальте
|2
|0.12
|Sean Zawadzki
|2
|0.12
|Мэцан Александру
|1
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|Медранда Джимми
|1
|0.06
|Philip Quinton
|1
|0.06
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|5
|1
|Хименес Гастон
|5
|0
|Наварро Мигель
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Sean Zawadzki
|1
|0
|Patrick Schulte
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Коламбус Кру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
5
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Коламбус Кру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
5
25
Чикаго Файр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Коламбус Кру
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
3
43%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Забито
8
26
4 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
1
13%
5
19%
1-15
2
25%
2
8%
16-30
1
13%
7
27%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
50%
3
12%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
2
22%
76-90
Забито
19
33
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
5%
6
18%
1-15
4
21%
2
6%
16-30
6
32%
10
30%
31-45
2
11%
7
21%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
3
9%
76-90
Пропущено
27
24
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
6
22%
3
13%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
9
33%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0
Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Коламбус Кру
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
610
97
412
412
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|0:3 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|34 - 24
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|4.
|0:3 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|1:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|9.
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|3:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!