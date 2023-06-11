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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:1
Второй тайм: 78'
Коламбус Кру
0'
20' Желтая карточка
Амундсен Мальте
29' Желтая карточка
Sean Zawadzki
45' Желтая карточка
Наварро Мигель
0:1
60' Гол
Эрнандес Хуан
18
Ричи
Спенсер
2
Суке
Арно
5
Кцихос
Рафаэль
22
Пинеда
Маурисио
7
Хайле-Селассие
Марен
6
Наварро
Мигель
30
Хименес
Гастон
31
Federico
Navarro
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
23
Камара
Кей
28
Patrick
Schulte
25
Sean
Zawadzki
31
Морейра
Стивен
18
Амундсен
Мальте
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
Чикаго Файр
3-4-2-1
Коламбус Кру
3-4-2-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Коламбус Кру

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед

42 матча

31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

31%
28.6%
40.4%
13 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
31%
40.4%
12 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

М
0:0
М
2:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
ОК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:0
ОК
2:1
М
0:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:1
ОК
4:2
М
2:0
М
3:0
М
1:2
ОК
2:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Среднее время на гол

58
99

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.91
1.15

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

73
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.02

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.24
Пржибылко Каспер 3 0.18
Хайле-Селассие Марен 3 0.18
Мюллер Крис 2 0.12
Куциас Георгиос 2 0.12
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.12
Герберс Фабиан 1 0.06
Теран Карлос 1 0.06
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Шакири Джердан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 7 (2) 0.41
Кристиан Рамирез 5 0.29
Эрнандес Хуан 4 0.24
Моррис Эйдан 3 0.18
Max Arfsten 2 0.12
Йебоа Яв 2 0.12
Jacen Russell-Rowe 2 0.12
Амундсен Мальте 2 0.12
Sean Zawadzki 2 0.12
Мэцан Александру 1 0.06
Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
Медранда Джимми 1 0.06
Philip Quinton 1 0.06
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 5 1
Хименес Гастон 5 0
Наварро Мигель 5 0
Теран Карлос 4 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Federico Navarro 1 1
Кцихос Рафаэль 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Шакири Джердан 1 0
Суке Арно 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Эрнандес Хуан 2 0
Селараян Лукас 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Philip Quinton 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Sean Zawadzki 1 0
Patrick Schulte 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Коламбус Кру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
5
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Коламбус Кру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

5
25
Чикаго Файр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Коламбус Кру
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
3
43%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

8
26
4 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
1
13%
5
19%
1-15
2
25%
2
8%
16-30
1
13%
7
27%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
50%
3
12%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
2
22%
76-90

Забито

19
33
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
5%
6
18%
1-15
4
21%
2
6%
16-30
6
32%
10
30%
31-45
2
11%
7
21%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
3
9%
76-90

Пропущено

27
24
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
6
22%
3
13%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
9
33%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0
Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Коламбус Кру

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
7
2
2
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
9
7
4
12
2.5
4
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Коламбус Кру
2.72
4.40
3.55
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