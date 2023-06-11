Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаПерейра Габриэл
42' Желтая карточкаГлэд Джастин
70' Желтая карточкаХаак Джастин
83' Желтая карточкаБарраса Луис
84' Желтая карточкаАльфаро Тони
90'+7
Ход матча
32'
42'
70'
83'
84'
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
26
Луна
Диего
14
Рубин
Рубио
80
Хаак
Джастин
93
Альфаро
Тони
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
4
0.67
Среднее время на гол
22
135
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
3.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
28
108
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.24
|Руис Пабло
|3
|0.18
|Мусовски Дэниел
|2
|0.12
|Крейлах Дамир
|2
|0.12
|Рубин Рубио
|2
|0.12
|Глэд Джастин
|2
|0.12
|Carlos Gomez
|1
|0.06
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.06
|Джулио Андерсон
|1
|0.06
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|4
|0.24
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.24
|Talles Magno
|3
|0.18
|Куфре Бриан
|1
|0.06
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.06
|Паркс Китон
|1
|0.06
|Gabriel Segal
|1
|0.06
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|0
|Руис Пабло
|4
|1
|Охеда Брайан
|5
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Вера Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|5
|0
|Куфре Бриан
|3
|1
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Паркс Китон
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Барраса Луис
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
6
Реал Солт-Лейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
9
9
Реал Солт-Лейк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Нью-Йорк Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
4
33%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
3
18%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Пропущено
26
22
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
15%
2
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
4
15%
5
23%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
5
19%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
36
35
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
611
413
314
215
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|2:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 15
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|1:2 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 25
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|1:2 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|2:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6