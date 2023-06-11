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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Второй тайм: 65'
Филадельфия Юнион
0'
1:0
8' Гол
Эбобисс Жереми
1:1
17' Гол
Лоу Дэмион
2:1
57' Гол
Трауко Мигель

Ход матча

8'
Эбобисс Жереми
(Кауэлл Кейд)
1:0
17'
1:1
Лоу Дэмион
(Вагнер Кай)
24'
 
МакГлинн Джек
Лоу Дэмион
57'
Трауко Мигель
(Груэсо Карлос)
2:1
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Филадельфия Юнион
3.30
3.50
3.00
Все Коэффициенты
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
26
Харриэль
Натан
27
Вагнер
Кай
20
Jesus
Bueno
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:2
М
4:2
М
1:0
М
1:2
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.47
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.41
Акапо Карлос 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Юилл Джексон 1 0.06
Киканович Бенджамин 1 0.06
Ousseni Bouda 1 0.06
Монтейру Жамиру 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 9 0.53
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.41
Уре Микаэль 6 0.35
Торрес Хоакин 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Лоу Дэмион 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Юилл Джексон 4 0
Марье Поль 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Флэк Леон 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

4
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Филадельфия Юнион
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

5
20

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
1
9%
5
45%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
38%
3
19%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
7
47%
1
17%
76-90

Забито

19
27
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
1
5%
7
26%
31-45
4
21%
8
30%
30%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
5
26%
3
11%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
1
5%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
8
42%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
3
1.5
4
5
1
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
8
8
1
15
2.5
5
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 5 7 5 26 - 20 22
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 3 7 19 - 21 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
11.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 17 12 4 1 26 - 15 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 Заявка 17 8 3 6 35 - 25 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 8 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 10 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Груэсо Карлос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Трауко Мигель бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Лоу Дэмион уходит с поля. Джек Макглинн выходит вместо него
  • 17'
    Вагнер Кай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Лоу Дэмион бьет в цель!
  • 8'
    Кейд Коуэлл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Эбобисс Жереми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Филадельфия Юнион
3.30
3.50
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Филадельфия Юнион онлайн

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