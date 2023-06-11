Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:1
Конец матча
Ход матча
8'
1:0
17'
1:1
57'
2:1
82'
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
20
Jesus
Bueno
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
20 Jesus BuenoПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.47
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.41
|Трауко Мигель
|2
|0.12
|Акапо Карлос
|1
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|Ousseni Bouda
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|9
|0.53
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.41
|Уре Микаэль
|6
|0.35
|Торрес Хоакин
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Лоу Дэмион
|1
|0.06
|Перея Андрес
|1
|0.06
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Chris Donovan
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Юилл Джексон
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Jesus Bueno
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
4
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Филадельфия Юнион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
5
21
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
15%
5
42%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
60%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
38%
3
19%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
7
47%
1
17%
76-90
Забито
21
28
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
1
5%
7
25%
31-45
5
24%
8
29%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
5
24%
3
11%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
1
5%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
7 раз 41%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
45
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
611
89
116
512
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 25
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6