Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
29'
60'
18
Такаока
Ёхеи
27
Рапосо
Райан
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
21
Миазга
Мэтт
32
Ian
Murphy
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 J.C. Ngando
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Evan Louro
-
-
26 Malik Pinto
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|6
|0.35
|Simon Becher
|4
|0.24
|Грессель Юлиан
|3
|0.18
|Pedro Vite
|3
|0.18
|Голд Райан
|2 (1)
|0.12
|Ali Ahmed
|1
|0.06
|Браун Джавейн
|1
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.06
|Шёпф Алессандро
|1
|0.06
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|Кубас Андрес
|0
|0
|Веселинович Ранко
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|7 (2)
|0.41
|Сантос Сержио II
|4
|0.24
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.24
|Морено Хуниор
|3
|0.18
|Барреаль Альваро
|2
|0.12
|Москера Йерсон
|2
|0.12
|Баджи Доминик
|1
|0.06
|Нвободо Обинна
|1
|0.06
|Brenner da Silva
|1
|0.06
|Кубо Юя
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Mathias Laborda
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ali Ahmed
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|5
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Миазга Мэтт
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Москера Йерсон
|4
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Ian Murphy
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
6
Ванкувер Уайткэпс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
2
15
Ванкувер Уайткэпс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Цинциннати
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
4
21
Голы по времени матча
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
6
33%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
5
56%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
33%
1
7%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
24
26
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
2
8%
1
4%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
5
21%
3
12%
76-90
Пропущено
22
15
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
7
47%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
2
9%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Цинциннати
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
2:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 50%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
36
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
412
79
313
412
214
214
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|2:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 15
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|1:2 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 25
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|1:2 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|2:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6