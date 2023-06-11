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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
29' Желтая карточка
Ian Murphy
60' Желтая карточка
Рапосо Райан
77' Желтая карточка
Москера Йерсон
0:1
84' Гол
Акоста Лусиано
1:1
89' Пенальти
Голд Райан
90' Желтая карточка
Pedro Vite
90'+7
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
2
Mathias
Laborda
27
Рапосо
Райан
14
Мартинш
Луиш
16
Берхальтер
Себастьян
20
Кубас
Андрес
9
Кордова
Серхио
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
18
Roman
Celentano
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Ian
Murphy
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
7
Кубо
Юя
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:2
М
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 6 0.35
Simon Becher 4 0.24
Грессель Юлиан 3 0.18
Голд Райан 3 (2) 0.18
Pedro Vite 3 0.18
Ali Ahmed 1 0.06
Браун Джавейн 1 0.06
Берхальтер Себастьян 1 0.06
Шёпф Алессандро 1 0.06
Блэкмон Тристан 1 0.06
Кубас Андрес 0 0
Веселинович Ранко 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 8 (2) 0.47
Сантос Сержио II 4 0.24
Васкес Брэндон 4 (1) 0.24
Морено Хуниор 3 0.18
Барреаль Альваро 2 0.12
Москера Йерсон 2 0.12
Баджи Доминик 1 0.06
Нвободо Обинна 1 0.06
Brenner da Silva 1 0.06
Кубо Юя 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Миазга Мэтт 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 4 0
Уайт Брайан 4 0
Mathias Laborda 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Кордова Серхио 2 0
Ali Ahmed 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Pedro Vite 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Рапосо Райан 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Vanni Sartini 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 5 0
Барреаль Альваро 5 0
Москера Йерсон 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Сантос Сержио II 3 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Ian Murphy 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
7
Ванкувер Уайткэпс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
15
Ванкувер Уайткэпс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Цинциннати
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

5
22

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
6
32%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

25
27
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
2
8%
1
4%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
6
24%
6
22%
46-60
1
4%
7
26%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Пропущено

23
16
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
7
44%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Цинциннати
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
2:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 53%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
4
13
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 3 7 19 - 21 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
11.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 Заявка 17 8 3 6 35 - 25 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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      60'
      Райан Рапосо получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      29'
      Ian Murphy получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати онлайн

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