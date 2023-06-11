Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаРинг Эрик
0:1
45' ГолAmar Muhsin
60' Желтая карточкаХеллман Эмиль
63' Желтая карточкаСульич Али
67' Желтая карточкаВиделль Каспер
90'+5
Ход матча
13'
45'
0:1
60'
63'
67'
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Leo Lif
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Хельсинборг
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.17
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.08
|Armin Culum
|1
|0.08
|Модиг Йеспер
|1
|0.08
|Якубу Алию
|1
|0.08
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.08
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|2
|0.17
|Ринг Эрик
|2
|0.17
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.17
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.08
|Benjamin Acquah
|1
|0.08
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Robin Sundgren
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Oskar Lindberg
|2
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
4
Сирианска Эскильстуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хельсинборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
67%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
25%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
1
6%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Хельсинборг
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|24 - 9
|29
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 8
|24
|3.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 8
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|27 - 20
|22
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|7.
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|9.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 13
|16
|10.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|11.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|12.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|13.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|9 - 3
|12
|6.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|11 - 10
|7
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5