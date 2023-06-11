  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
13' Желтая карточка
Ринг Эрик
0:1
45' Гол
Amar Muhsin
60' Желтая карточка
Хеллман Эмиль
63' Желтая карточка
Сульич Али
67' Желтая карточка
Виделль Каспер
90'+5
1
Волтерс
Ник
2
Robin
Sundgren
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
43
Худу
Абдул
Халик
10
Паломино
Марсело
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
14
Oskar
Lindberg
23
Armin
Culum
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
8
Альмаджед
Сумар
25
Хелльборг
Адам
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
Сирианска Эскильстуна
3-5-2
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Хельсинборг

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
1:0
А
2:1
А
1:1
С
0:0
С
0:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.17
Карлссон Аджей Симон 1 0.08
Armin Culum 1 0.08
Модиг Йеспер 1 0.08
Якубу Алию 1 0.08
Паломино Марсело 1 (1) 0.08
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 2 0.17
Ринг Эрик 2 0.17
Amin Al-Hamawi 2 0.17
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.08
Benjamin Acquah 1 0.08
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Мааруф Самир 3 0
Robin Sundgren 3 0
Сульич Али 2 0
Anton Ekeroth 2 0
Oskar Lindberg 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Виделль Каспер 1 0
Ринг Эрик 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
4
Сирианска Эскильстуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хельсинборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
67%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
25%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
1
6%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Хельсинборг

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
ГАИС
 2:0 12 7 2 3 18 - 8 23
4.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
5.
Йёнчёпинг
 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Ландскруна
 12 5 2 5 13 - 15 17
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 1:0 12 4 4 4 15 - 13 16
10.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 0:1 12 3 5 4 12 - 13 14
13.
Эребру
 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 2:0 6 4 0 2 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 2:0 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 0:1 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Эребру
 0:2 6 1 1 4 5 - 11 4
14.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
15.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • 65'
    Aliyu Yakubu уходит с поля. Митку Маттиас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Сульич Али получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Хеллман Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Simon Bengtsson уходит с поля. William Westerlund выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Sumar Almadjed сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:1 Хельсинборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     