Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаChristopher Redenstrand
1:0
20' ГолIeltsin Camoes
39' Желтая карточкаХеллберг Сет
2:0
41' ГолSamouil Izountouemoi
2:1
56' ГолCamil Jebara
58' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
90'+5
Ход матча
20'
39'
41'
56'
2:1
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Браге
Ландскруна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.33
|Ieltsin Camoes
|3 (1)
|0.25
|Хеллберг Сет
|2
|0.17
|Берггрен Густав
|2
|0.17
|Pontus Jonsson1
|1
|0.08
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.08
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|4
|0.33
|Camil Jebara
|2
|0.17
|Kofi Fosuhene Asare
|2
|0.17
|Melker Widell
|1
|0.08
|Дзабич Робин
|1
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.08
|Эдвардссон Давид
|1
|0.08
|Erik Hedenquist
|1
|0.08
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Редин Понтус
|3
|0
|Хеллберг Сет
|2
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
2
9
Браге
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ландскруна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
5
38%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
12%
3
20%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1
Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2
Ландскруна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2
Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1
Результаты матчей
Браге
Ландскруна
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Браге
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|24 - 9
|29
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 8
|24
|3.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 8
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|27 - 20
|22
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|7.
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|9.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 13
|16
|10.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|11.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|12.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|13.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|9 - 3
|12
|6.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|11 - 10
|7
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5