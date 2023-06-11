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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Браге
2:1
Конец матча
Ландскруна
0'
8' Желтая карточка
Christopher Redenstrand
1:0
20' Гол
Ieltsin Camoes
39' Желтая карточка
Хеллберг Сет
2:0
41' Гол
Samouil Izountouemoi
2:1
56' Гол
Camil Jebara
58' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
90'+5
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
17
Pontus
Jonsson1
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
16
Samouil
Izountouemoi
1
Каддура
Амр
24
Линдман
Эмиль
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
14
Эдвардссон
Давид
Браге
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Браге
Ландскруна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 4 0.33
Ieltsin Camoes 3 (1) 0.25
Хеллберг Сет 2 0.17
Берггрен Густав 2 0.17
Pontus Jonsson1 1 0.08
Kevin Appiah Nyarko 1 0.08
Тамими Джонатан 0 0
Jacob Stensson 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 4 0.33
Camil Jebara 2 0.17
Kofi Fosuhene Asare 2 0.17
Melker Widell 1 0.08
Дзабич Робин 1 0.08
Рапп Йохан 1 0.08
Эдвардссон Давид 1 0.08
Erik Hedenquist 1 0.08
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 2 1
Samouil Izountouemoi 3 0
Редин Понтус 3 0
Хеллберг Сет 2 0
Malte Persson 2 0
Henry Sletsjoee 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 5 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Ousmane Diawara 3 0
Эдвардссон Давид 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Линдман Эмиль 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

2
9
Браге
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ландскруна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
5
38%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
12%
3
20%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1
Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2
Ландскруна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2
Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1

Результаты матчей

Браге
Ландскруна

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Браге
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
ГАИС
 2:0 12 7 2 3 18 - 8 23
4.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
5.
Йёнчёпинг
 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Ландскруна
 12 5 2 5 13 - 15 17
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 1:0 12 4 4 4 15 - 13 16
10.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 0:1 12 3 5 4 12 - 13 14
13.
Эребру
 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 2:0 6 4 0 2 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 2:0 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 0:1 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Эребру
 0:2 6 1 1 4 5 - 11 4
14.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
15.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • 56'
    Ousmane Diawara сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Camil Jebara бьет в цель!
  • 46'
    David Edvardsson уходит с поля. Kofi Fosuhene Asare выходит вместо него
  • 46'
    Йонссон Мелкер уходит с поля. Эгнелль Адам выходит вместо него
  • 46'
    Emil Lindman уходит с поля. Jesper Strid выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Хеллберг Сет сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Samouil Izountouemoi бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Хеллберг Сет получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Gustav Berggren сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ieltsin Camoes бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Christopher Redenstrand получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 2:1 Ландскруна онлайн

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