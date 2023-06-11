  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Эстерсунд
2:1
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
3' Гол
Mansour Sinyan
2:0
75' Гол
Miroslav Mazur
77' Желтая карточка
Аджумани Янник
78' Желтая карточка
Miroslav Mazur
2:1
79' Пенальти
Хаглинд-Сангре Маркус
86' Желтая карточка
Вейлид Сесар
90' Желтая карточка
Дальквист Хампус
90' Желтая карточка
Мусолитин Николай
90'+9
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
27
Ziad
Ghanoum
18
Miroslav
Mazur
7
Andre
Oesterholm
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
28
Аджумани
Янник
29
Calvin
Kabuye
17
Штольт
Малкольм
26
Chovanie
Amatkarijo
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
18
Дротт
Джонатан
23
Hady
Saleh
Karim
14
Полсон
Дэниел
28
Erion
Sadiku
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
Эстерсунд
3-4-3
Эргрюте
4-1-4-1

История личных встреч

Эстерсунд
Эргрюте

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.33
Карлссон Грач Себастьян 3 0.25
Miroslav Mazur 2 0.17
Штольт Малкольм 2 0.17
Andre Oesterholm 1 0.08
Mansour Sinyan 1 0.08
Jakob Hedenquist 1 0.08
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 3 0.25
Дальквист Исак 2 0.17
Хаглинд-Сангре Маркус 2 (1) 0.17
Hady Saleh Karim 1 0.08
Erion Sadiku 1 0.08
Christoffer Styffe 1 0.08
Муянич Амел 1 0.08
Свенссон Уильям 1 0.08
Азулай Джонатан 1 (1) 0.08
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miroslav Mazur 3 1
Раск Теодор 3 1
Вейлид Сесар 4 0
Штольт Малкольм 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Аджумани Янник 3 0
Кроон Симон 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 1
Дротт Джонатан 3 0
Erion Sadiku 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эргрюте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
2
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эргрюте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
11
Эстерсунд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2

Результаты матчей

Эстерсунд
Эргрюте

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
ГАИС
 12 7 2 3 20 - 8 23
4.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
5.
Йёнчёпинг
 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Ландскруна
 12 5 2 5 13 - 15 17
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
10.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Эребру
 12 3 4 5 11 - 16 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 6 1 2 3 3 - 6 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Эстерсунд 2:1 Эргрюте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     