Тур: 12.
0'
1:0
3' ГолMansour Sinyan
2:0
75' ГолMiroslav Mazur
77' Желтая карточкаАджумани Янник
78' Желтая карточкаMiroslav Mazur
2:1
79' ПенальтиХаглинд-Сангре Маркус
86' Желтая карточкаВейлид Сесар
90' Желтая карточкаДальквист Хампус
90' Желтая карточкаМусолитин Николай
90'+9
Ход матча
3'
1:0
75'
2:0
77'
78'
79'
86'
90'
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Эстерсунд
Эргрюте
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.33
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.25
|Miroslav Mazur
|2
|0.17
|Штольт Малкольм
|2
|0.17
|Andre Oesterholm
|1
|0.08
|Mansour Sinyan
|1
|0.08
|Jakob Hedenquist
|1
|0.08
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.25
|Дальквист Исак
|2
|0.17
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2 (1)
|0.17
|Hady Saleh Karim
|1
|0.08
|Erion Sadiku
|1
|0.08
|Christoffer Styffe
|1
|0.08
|Муянич Амел
|1
|0.08
|Свенссон Уильям
|1
|0.08
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.08
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miroslav Mazur
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Вейлид Сесар
|4
|0
|Штольт Малкольм
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Аджумани Янник
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Дротт Джонатан
|3
|0
|Erion Sadiku
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эргрюте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
2
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эргрюте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
11
Эстерсунд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2
Результаты матчей
Эстерсунд
Эргрюте
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
48
210
111
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5