Тур: 12. Стадион: Брине.
Ход матча
20'
0:1
26'
45'
26
Axel
Kryger
18
Диа
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
23 Lars Kilen
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Брюне
Осане
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.25
|Диа Мамаду
|3
|0.25
|Christian Landu Landu
|1
|0.08
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.08
|Sigurd Groenli
|1
|0.08
|Мненей Ноа
|1
|0.08
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|6
|0.5
|Stian Nygaard I
|3
|0.25
|Emil Sildnes
|2
|0.17
|Sander Eng Strand
|1
|0.08
|Ole Kallevaag
|1
|0.08
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|0
|0
|Ola Heltne Nilsen
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Sigurd Groenli
|3
|0
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Диа Мамаду
|2
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|6
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Осане
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Брюне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
2
3
Брюне
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Осане
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3
Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
КФУМ - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1
Результаты матчей
Брюне
Осане
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Брюне
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|0
|4
|18 - 13
|24
|2.
|1:0
|12
|5
|7
|0
|10 - 5
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|6.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|25 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|11.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|12.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 13
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|14.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|15.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|16.
|2:0
|12
|1
|5
|6
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|5.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|7.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|11.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|5.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|11 - 10
|7
|9.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4