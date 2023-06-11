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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: .
Брюне
0:2
Первый тайм: 45+'
Осане
0'
0:1
20' Гол
Stian Nygaard I
0:2
26' Гол
Ole Kallevaag
45' Желтая карточка

Ход матча

20'
0:1
Stian Nygaard I
26'
0:2
Ole Kallevaag
(Sander Eng Strand)
45'
 
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Осане
2.80
6.90
3.55
Все Коэффициенты
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
6
Мненей
Ноа
8
Andreas
Dybevik
4
Christian
Landu
Landu
9
Содаль
Ларс-Эрик
2
Ротихеуг
Оливер
18
Диа
Мамаду
7
Sigurd
Groenli
30
Лисгард
Идар
2
Martin
Ueland
3
Eirik
Wollen
Steen
5
Sindre
Austevoll
22
Haakon
Sjaatil
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
Брюне
3-5-2
Осане
3-5-2

История личных встреч

Брюне
Осане

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:2
КН
1:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.25
Диа Мамаду 3 0.25
Christian Landu Landu 1 0.08
Ротихеуг Оливер 1 0.08
Sigurd Groenli 1 0.08
Мненей Ноа 1 0.08
Andreas Dybevik 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 6 0.5
Stian Nygaard I 3 0.25
Emil Sildnes 2 0.17
Sander Eng Strand 1 0.08
Ole Kallevaag 1 0.08
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Мюклебуст Эрлинг 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатлехоль Йёрген 3 0
Sigurd Groenli 3 0
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Axel Kryger 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Диа Мамаду 2 0
Содаль Ларс-Эрик 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 6 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Брюне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Осане
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Брюне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

2
3
Брюне
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Осане
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3
Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
КФУМ - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1

Результаты матчей

Брюне
Осане

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Брюне
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 12 8 0 4 18 - 13 24
2.
Фредрикстад
 1:0 12 5 7 0 10 - 5 22
3.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
4.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
5.
Ранхейм
 0:1 12 6 2 4 15 - 15 20
6.
КФУМ
 1:0 12 5 4 3 16 - 14 19
7.
Дьерв
 12 5 3 4 18 - 17 18
8.
ИК Старт
 0:1 12 4 5 3 25 - 19 17
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Санднес
 0:0 12 3 5 4 16 - 13 14
12.
Хёдд
 0:0 12 2 6 4 12 - 13 12
13.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
14.
Брюне
 0:2 12 2 4 6 10 - 18 10
15.
Скейд
 0:1 12 2 4 6 15 - 24 10
16.
Осане
 2:0 12 1 5 6 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 1:0 6 5 0 1 11 - 4 15
3.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Ранхейм
 0:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
Фредрикстад
 1:0 6 3 3 0 5 - 2 12
7.
КФУМ
 1:0 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
ИК Старт
 0:1 5 3 1 1 14 - 9 10
10.
Санднес
 0:0 7 2 3 2 10 - 7 9
11.
Брюне
 0:2 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Хёдд
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Осане
 2:0 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 1:0 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 1:0 6 2 2 2 5 - 8 8
5.
Ранхейм
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
6.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
ИК Старт
 0:1 7 1 4 2 11 - 10 7
9.
Осане
 2:0 7 1 3 3 6 - 7 6
10.
Санднес
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
12.
Хёдд
 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Скейд
 0:1 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Sander Eng Strand сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ole Kallevaag бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Stian Bogetveit Nygard бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Осане
2.80
6.90
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюне 0:2 Осане онлайн

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