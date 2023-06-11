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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Сириус
1:0
Первый тайм: 45+'
Гётеборг
0'
5' Желтая карточка
Хаген Элиас
1:0
6' Гол
Мэтьюз Ташрик

Ход матча

5'
 
Хаген Элиас
6'
Мэтьюз Ташрик
(Видгрен Деннис)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Гётеборг
3.55
4.50
3.42
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
14
Aron
Bjarnason
I
8
Стенссон
Даниэль
22
Алсанати
Андре
7
Мэтьюз
Ташрик
23
Силисуфай
Эди
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
14
Норлин
Густаф
8
Хаген
Элиас
6
Трондсен
Андерс
11
Марковик
Эман
16
Карлстранд
Линус
9
Берг
Маркус
Сириус
4-1-4-1
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Гётеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2.25

Среднее время на гол

47
40

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
54

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 (1) 0.33
Роше Джейми 2 0.17
Aron Bjarnason I 2 0.17
Алсанати Андре 2 0.17
Видгрен Деннис 1 0.08
Хейер Мелкер 1 0.08
Матисен Маркус 1 0.08
Силисуфай Эди 1 0.08
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.33
Берг Маркус 3 (1) 0.25
Хаген Элиас 1 0.08
Норлин Густаф 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Свенссон Густаф 1 0.08
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 3 0
Карлен Адам 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Эрикссон Себастьян 2 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хаген Элиас 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Гасем Алай 1 0

Результаты матчей

Сириус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
9
Сириус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
4
36%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0
Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4

Результаты матчей

Сириус
Гётеборг

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сириус
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 2:0 12 9 2 1 28 - 9 29
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Сириус
 1:0 12 3 5 4 14 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 0:1 12 1 4 7 11 - 15 7
15.
АИК
 0:2 12 1 4 7 8 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 2:0 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 1:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 0:2 6 1 3 2 5 - 8 6
15.
Гётеборг
 0:1 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 2:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
9.
Сириус
 1:0 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 0:1 6 0 2 4 3 - 10 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 0:2 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Гётеборг
3.55
4.50
3.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 1:0 Гётеборг онлайн

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