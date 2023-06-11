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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:0
Первый тайм: 44'
Хонка
0'

Ход матча

17'
 
Mateo Ortiz
Янсен Кевин
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Хонка
3.08
3.00
3.20
Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
55
Якубу
Наджиб
13
Seydine
N'Diaye
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
7
Sabit
James
1
Рудаков
Максим
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Florian
Krebs2
13
Ерёменко
Роман
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
Ильвес
Хонка

История личных встреч

Ильвес
Хонка

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:4
В
0:0
В
0:0
В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.71

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.27
Хаарала Сантери 2 0.18
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.09
Sabit James 1 0.09
Ларссон Адам 1 0.09
Миеттунен Тату 1 0.09
Oiva Jukkola 1 0.09
Seydine N'Diaye 1 0.09
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 4 0.31
Янсен Кевин 3 (1) 0.23
Алегрия Хуан 1 0.08
Коскинен Отсо 1 0.08
Коски Вилле 1 0.08
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Аспегрен Фелипе 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Хаарала Сантери 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
_Umar M. 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Mateo Ortiz 3 0
Florian Krebs2 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Elias Aijala 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хонка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
5
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Хонка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1
Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0

Результаты матчей

Ильвес
Хонка

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
7
3
7
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
СЯК Сейнайоки
 10 7 3 0 13 - 3 24
3.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
4.
Оулу
 0:1 12 5 2 5 15 - 18 17
5.
Интер Турку
 1:0 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Хонка
 0:0 13 4 4 5 10 - 11 16
7.
Ильвес
 0:0 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
12.
ВПС
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 6 5 1 0 8 - 3 16
2.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
3.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
4.
Интер Турку
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 0:0 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 0:1 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
11.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:1 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
Хонка
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
5.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
6.
Интер Турку
 1:0 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
8.
Ильвес
 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Янсен Кевин уходит с поля. Mateo Ortiz выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Хонка
3.08
3.00
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 0:0 Хонка онлайн

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