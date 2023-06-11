Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
52' Желтая карточкаЕрёменко Роман
1:0
90' ГолOiva Jukkola
1:1
90' ПенальтиАрко-Менса Эдмунд
90'+9
Ход матча
52'
90'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Обе команды забьют
-
55
Якубу
Наджиб
10
Ларссон
Адам
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
4 _Umar M.
-
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Dario NaamoЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mateo Ortiz
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Ильвес
Хонка
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.71
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.27
|Хаарала Сантери
|2
|0.18
|Oiva Jukkola
|2
|0.18
|Sabit James
|1
|0.09
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.09
|Ларссон Адам
|1
|0.09
|Миеттунен Тату
|1
|0.09
|Seydine N'Diaye
|1
|0.09
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|4
|0.31
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.23
|Алегрия Хуан
|1
|0.08
|Коскинен Отсо
|1
|0.08
|Коски Вилле
|1
|0.08
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.08
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
|Mateo Ortiz
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Хаарала Сантери
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|_Umar M.
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Mateo Ortiz
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Florian Krebs2
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Elias Aijala
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Хонка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
2
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
5
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Хонка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1
Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0
Результаты матчей
Ильвес
Хонка
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
67
38
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|1
|3
|17 - 5
|28
|2.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|14 - 3
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|22 - 9
|26
|4.
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|9.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|11.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|12.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 3
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|9.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|5
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|5
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Мариехамн
|Ндом Али
|1 3