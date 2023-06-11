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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:1
Конец матча
Хонка
0'
52' Желтая карточка
Ерёменко Роман
1:0
90' Гол
Oiva Jukkola
1:1
90' Пенальти
Арко-Менса Эдмунд
90'+9
1
Виртанен
Отсо
55
Якубу
Наджиб
13
Seydine
N'Diaye
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
7
Sabit
James
1
Рудаков
Максим
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Florian
Krebs2
13
Ерёменко
Роман
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
Ильвес
Хонка

История личных встреч

Ильвес
Хонка

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:4
В
0:0
В
0:0
В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.71

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.27
Хаарала Сантери 2 0.18
Oiva Jukkola 2 0.18
Sabit James 1 0.09
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.09
Ларссон Адам 1 0.09
Миеттунен Тату 1 0.09
Seydine N'Diaye 1 0.09
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 4 0.31
Янсен Кевин 3 (1) 0.23
Алегрия Хуан 1 0.08
Коскинен Отсо 1 0.08
Коски Вилле 1 0.08
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.08
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Аспегрен Фелипе 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Хаарала Сантери 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
_Umar M. 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Mateo Ortiz 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Florian Krebs2 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Elias Aijala 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Хонка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
2
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
5
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Хонка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1
Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0

Результаты матчей

Ильвес
Хонка

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
7
3
8
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 13 9 1 3 17 - 5 28
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 11 8 3 0 14 - 3 27
3.
ХИК
 1:0 13 7 5 1 22 - 9 26
4.
Оулу
 12 5 3 4 16 - 18 18
5.
Хонка
 13 4 4 5 11 - 12 16
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 14 - 12 14
7.
Ильвес
 11 3 5 3 12 - 11 14
8.
КТП
 0:1 12 3 3 6 10 - 16 12
9.
Лахти
 1:0 10 2 4 4 8 - 13 10
10.
Хака
 0:1 12 2 4 6 14 - 21 10
11.
Мариехамн
 0:1 11 1 3 7 11 - 18 6
12.
ВПС
 0:2 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 5 1 0 8 - 3 16
3.
КуПС
 2:0 7 5 0 2 10 - 4 15
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
КТП
 0:1 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 0:1 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
Мариехамн
 0:1 6 1 2 3 5 - 8 5
11.
ВПС
 0:2 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Лахти
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 6 4 1 1 7 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 5 3 2 0 6 - 0 11
3.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ХИК
 1:0 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
КТП
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
10.
Хака
 0:1 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
ХИК Радулович Боян 8
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 5
КуПС Коллинс Шичендже 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Мариехамн Ндом Али 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Янсен Кевин уходит с поля. Mateo Ortiz выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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