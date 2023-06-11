Тур: 12. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 2192
0'
45' Желтая карточкаErlend Hellevik Larsen
1:0
54' ГолMatias Belli Moldskred
1:1
67' ГолSimen Kvia-Egeskog
1:2
72' ГолСкривен Альфред
1:3
76' ГолErlend Hellevik Larsen
84' Желтая карточкаMatias Belli Moldskred
90'+6
Ход матча
54'
67'
72'
76'
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
13 Tord Flolid
-
-
-
19 Daniel Braut
-
23 Erik Berland
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Санднес
Хёдд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6 (1)
|0.5
|Matias Belli Moldskred
|5
|0.42
|Рамсланн Мартин
|2
|0.17
|Artan Memedov
|1
|0.08
|Anders Hiim
|1
|0.08
|Ingvald Halgunset
|1
|0.08
|Jonas Brune Aune
|1
|0.08
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|4
|0.33
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.17
|Sander Sundnes
|1
|0.08
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.08
|Peder Neersveen
|1
|0.08
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0.08
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.08
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.08
|Thomas Lillo
|1
|0.08
|Halvard Urnes
|1
|0.08
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Belli Moldskred
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хейланн Томми
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
4
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Хёдд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
4
Санднес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Хёдд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6
Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - ИК Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1
Хёдд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5
Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Молде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0
Результаты матчей
Санднес
Хёдд
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Санднес
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
23
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
39
39
210
111
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4