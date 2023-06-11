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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 2192
Санднес
1:3
Конец матча
Хёдд
0'
45' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
1:0
54' Гол
Matias Belli Moldskred
1:1
67' Гол
Simen Kvia-Egeskog
1:2
72' Гол
Скривен Альфред
1:3
76' Гол
Erlend Hellevik Larsen
84' Желтая карточка
Matias Belli Moldskred
90'+6
1
Фальк
Аслак
14
Торстейнбё
Фредерик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
22
Таддесе
Хоренус
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
9
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
26
Artan
Memedov
25
Андерсен
Маркус
18
Bernardo
Morgado
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
8
Sverre
Oekland
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
7
Robin
Hjelmeseth
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
Санднес
4-3-3
Хёдд
3-4-3

История личных встреч

Санднес
Хёдд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
5:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:3
А
3:0
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 (1) 0.5
Matias Belli Moldskred 5 0.42
Рамсланн Мартин 2 0.17
Artan Memedov 1 0.08
Anders Hiim 1 0.08
Ingvald Halgunset 1 0.08
Jonas Brune Aune 1 0.08
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 4 0.33
Isak Gabriel Skotheim 2 0.17
Sander Sundnes 1 0.08
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.08
Peder Neersveen 1 0.08
Erlend Hellevik Larsen 1 0.08
Simen Kvia-Egeskog 1 0.08
Syver Skundberg Skeide 1 0.08
Thomas Lillo 1 0.08
Halvard Urnes 1 0.08

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Belli Moldskred 4 0
Endre Osenbroch 2 1
Kristoffer Hey 2 0
Хейланн Томми 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Скривен Альфред 2 0
Sander Sundnes 2 0
Syver Skundberg Skeide 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Peder Neersveen 1 0
Erlend Hellevik Larsen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

Санднес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
4
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Хёдд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
4
Санднес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Хёдд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
8

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6
Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - ИК Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1
Хёдд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5
Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Молде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0

Результаты матчей

Санднес
Хёдд

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санднес
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 8 0 4 20 - 13 24
2.
Фредрикстад
 12 5 7 0 12 - 6 22
3.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
4.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
5.
Ранхейм
 12 6 2 4 15 - 17 20
6.
КФУМ
 12 5 4 3 19 - 14 19
7.
Дьерв
 12 5 3 4 18 - 17 18
8.
ИК Старт
 12 4 5 3 26 - 21 17
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Хёдд
 12 3 5 4 15 - 14 14
12.
Санднес
 12 3 4 5 17 - 16 13
13.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
14.
Брюне
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Скейд
 12 2 4 6 15 - 27 10
16.
Осане
 12 1 5 6 13 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
7.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
ИК Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
10.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Санднес
 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 7 1 3 3 6 - 8 6
11.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Erlend Hellevik Larsen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 1:3 Хёдд онлайн

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