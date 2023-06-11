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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: .
Конгсвингер
1:0
Перерыв
Ранхейм
0'
14' Желтая карточка
Harald Holter
0:0
15' Не забитый пенальти
Бюэ Бендик
1:0
29' Гол
Ludvig Langrekken

Ход матча

14'
Harald Holter
 
15'
0:0
Бюэ Бендик
29'
Ludvig Langrekken
1:0
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Ранхейм
4.00
5.80
9.60
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
16
Martin
Hellan
22
Ludvig
Langrekken
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
23
Martin
Tangen
Vinjor
18
Joacim
Holtan
9
Adem
Gueven
1
Magnus
Lenes
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
16
Квигстад
Лассе
5
Sander
Amble
Haugen
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
14
Simon
Marklund
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Конгсвингер
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Ранхейм

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ТМС
1:4
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
5:1
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
7:0
А
4:0
А
3:3

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.86
1.75

Среднее время на гол

31
51

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.13
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
61

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 8 0.67
Adem Gueven 3 0.25
Хокенстад Матс 1 0.08
Моберг Вегар 1 0.08
Martin Tangen Vinjor 1 0.08
Ludvig Langrekken 1 0.08
Jesper Grundt 1 0.08
Eric Taylor 1 0.08
Martin Hellan 1 0.08
Harald Holter 0 0
Герсон Ларс 0 0
Холме Фредрик 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 (3) 0.42
Солли Сиверт 3 0.25
Arne Gunnes 2 0.17
Ruben Kristensen Alte 2 0.17
Региниуссен Мадс 1 0.08
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.08
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.08
Erik Toenne 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 4 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Хокенстад Матс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Региниуссен Мадс 1 0
Jacob Tromsdal 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ранхейм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
9
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5
Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2
Ранхейм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2

Результаты матчей

Конгсвингер
Ранхейм

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 12 8 0 4 18 - 13 24
2.
Фредрикстад
 1:0 12 5 7 0 10 - 5 22
3.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
4.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
5.
Ранхейм
 0:1 12 6 2 4 15 - 15 20
6.
КФУМ
 2:0 12 5 4 3 17 - 14 19
7.
Дьерв
 12 5 3 4 18 - 17 18
8.
ИК Старт
 0:1 12 4 5 3 25 - 19 17
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Санднес
 0:0 12 3 5 4 16 - 13 14
12.
Хёдд
 0:0 12 2 6 4 12 - 13 12
13.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
14.
Брюне
 0:2 12 2 4 6 10 - 18 10
15.
Скейд
 0:2 12 2 4 6 15 - 25 10
16.
Осане
 2:0 12 1 5 6 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 1:0 6 5 0 1 11 - 4 15
3.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Ранхейм
 0:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
Фредрикстад
 1:0 6 3 3 0 5 - 2 12
7.
КФУМ
 2:0 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
ИК Старт
 0:1 5 3 1 1 14 - 9 10
10.
Санднес
 0:0 7 2 3 2 10 - 7 9
11.
Брюне
 0:2 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Хёдд
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 0:2 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Осане
 2:0 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 1:0 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 2:0 6 2 2 2 6 - 8 8
5.
Ранхейм
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
6.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
ИК Старт
 0:1 7 1 4 2 11 - 10 7
9.
Осане
 2:0 7 1 3 3 6 - 7 6
10.
Санднес
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
12.
Хёдд
 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Скейд
 0:2 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ludvig Langrekken бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бюэ Бендик пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    14'
    Harald Holter получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.70. Новички получат приятный бонус!
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    1.70 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Ранхейм
4.00
5.80
9.60
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Где смотреть матч Конгсвингер 1:0 Ранхейм онлайн

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