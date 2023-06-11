Тур: 12. Стадион: Гьемселунд.
1:0
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаHarald Holter
0:0
15' Не забитый пенальтиБюэ Бендик
1:0
29' ГолLudvig Langrekken
Ход матча
14'
15'
0:0
29'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Конгсвингер
Ранхейм
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.86
1.75
Среднее время на гол
31
51
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
2.13
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
61
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|8
|0.67
|Adem Gueven
|3
|0.25
|Хокенстад Матс
|1
|0.08
|Моберг Вегар
|1
|0.08
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.08
|Ludvig Langrekken
|1
|0.08
|Jesper Grundt
|1
|0.08
|Eric Taylor
|1
|0.08
|Martin Hellan
|1
|0.08
|Harald Holter
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5 (3)
|0.42
|Солли Сиверт
|3
|0.25
|Arne Gunnes
|2
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.17
|Региниуссен Мадс
|1
|0.08
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.08
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.08
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ранхейм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
3
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
9
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5
Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2
Ранхейм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2
Результаты матчей
Конгсвингер
Ранхейм
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
65
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|0
|4
|18 - 13
|24
|2.
|1:0
|12
|5
|7
|0
|10 - 5
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|6.
|2:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|25 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|11.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|12.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 13
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|14.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|15.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|16.
|2:0
|12
|1
|5
|6
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|5.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|7.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|11.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|5.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|11 - 10
|7
|9.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4