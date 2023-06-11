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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
АИК
0:2
Первый тайм: 44'
Эльфсборг
0'
0:1
2' Гол
Оккельс Йеппе
13' Желтая карточка
Фараж Омар
28' Желтая карточка
Michael Baidoo
0:2
30' Гол
Ондрейка Якоб

Ход матча

2'
0:1
Оккельс Йеппе
13'
Фараж Омар
 
28'
 
Michael Baidoo
30'
0:2
Ондрейка Якоб
(Оккельс Йеппе)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Эльфсборг
9.50
5.50
3.45
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
45
Taha
Ayari
18
Abdihakin
Ali
22
Кейта
Абубакар
17
Тиль
Венсан
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
14
Магаши
Абдуссалам
9
Фараж
Омар
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
АИК
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

АИК
Эльфсборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

33 матча

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:1
А
2:2
А
2:4
А
1:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
А
2:2
А
1:2
А
1:1
А
3:0
А
1:0
А
0:0
А
5:2
А
1:2
А
2:2
А
2:1
А
4:2
А
3:2
А
1:1
А
2:1
ТМС
2:1
А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
2:0
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.38

Среднее время на гол

56
65

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

53
37

Голов в среднем за матч

1.61
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.17
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.17
Гвидетти Йон 1 0.08
Магаши Абдуссалам 1 0.08
Фараж Омар 1 (1) 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.5
Гудьонсен Свейнн 4 0.33
Бернхардссон Александер 4 0.33
Оккельс Йеппе 4 0.33
Ларссон Йохан 2 0.17
Лагербильке Густав 2 0.17
Michael Baidoo 1 0.08
Лав Джек Купер 1 0.08
Рёмер Андре 1 0.08
Седерберг Ноа 1 0.08
Касем Ахмед 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 1
Хуссейн Билаль 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Оума Эрик 0 1
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Рёмер Андре 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Хульт Никлас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
0
АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эльфсборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

0
17
АИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эльфсборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

2
17

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
2
12%
31-45
1
33%
7
41%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
25
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
14%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
3
43%
9
36%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
1
14%
3
12%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2
Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1

Результаты матчей

АИК
Эльфсборг

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АИК
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 2:0 12 9 2 1 28 - 9 29
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Сириус
 1:0 12 3 5 4 14 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 0:1 12 1 4 7 11 - 15 7
15.
АИК
 0:2 12 1 4 7 8 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 2:0 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 1:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 0:2 6 1 3 2 5 - 8 6
15.
Гётеборг
 0:1 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 2:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
9.
Сириус
 1:0 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 0:1 6 0 2 4 3 - 10 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 0:2 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Оккельс Йеппе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Майкл Байду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Omar Faraj получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Оккельс Йеппе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Эльфсборг
9.50
5.50
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:2 Эльфсборг онлайн

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АИК
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