Тур: 12. Стадион: Френдс Арена.
0'
0:1
2' ГолОккельс Йеппе
13' Желтая карточкаФараж Омар
28' Желтая карточкаMichael Baidoo
0:2
30' ГолОндрейка Якоб
Ход матча
2'
0:1
13'
28'
30'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
45
Taha
Ayari
17
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
-
45 Taha AyariЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
24 Lamine Dabo
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
АИК
Эльфсборг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
33 матча
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.38
Среднее время на гол
56
65
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Среднее время на гол
55
102
Всего голов
53
37
Голов в среднем за матч
1.61
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.17
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.17
|Гвидетти Йон
|1
|0.08
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.08
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.5
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.33
|Бернхардссон Александер
|4
|0.33
|Оккельс Йеппе
|4
|0.33
|Ларссон Йохан
|2
|0.17
|Лагербильке Густав
|2
|0.17
|Michael Baidoo
|1
|0.08
|Лав Джек Купер
|1
|0.08
|Рёмер Андре
|1
|0.08
|Седерберг Ноа
|1
|0.08
|Касем Ахмед
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Кейта Абубакар
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Оума Эрик
|0
|1
|Милошевич Александер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
2
0
АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эльфсборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
0
17
АИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эльфсборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
2
17
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
2
12%
31-45
1
33%
7
41%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
25
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
14%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
3
43%
9
36%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
1
14%
3
12%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2
Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1
Результаты матчей
АИК
Эльфсборг
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АИК
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|31 - 10
|31
|2.
|2:0
|12
|9
|2
|1
|28 - 9
|29
|3.
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 16
|19
|7.
|12
|6
|1
|5
|13 - 17
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|11.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|12
|4
|0
|8
|10 - 16
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|14 - 34
|11
|14.
|0:1
|12
|1
|4
|7
|11 - 15
|7
|15.
|0:2
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|4.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|11 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3