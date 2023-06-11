  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 19671
АИК
1:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
2' Гол
Оккельс Йеппе
13' Желтая карточка
Фараж Омар
28' Желтая карточка
Michael Baidoo
0:2
30' Гол
Ондрейка Якоб
1:2
84' Гол
Магаши Абдуссалам
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Оккельс Йеппе
13'
Фараж Омар
 
28'
 
Michael Baidoo
30'
0:2
Ондрейка Якоб
(Оккельс Йеппе)
46'
Гвидетти Йон
Тиль Венсан
 
46'
 
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
58'
 
Emmanuel Boateng2
Оккельс Йеппе
66'
Victor Andersson
Taha Ayari
 
68'
 
Бернхардссон Александер
Касем Ахмед
72'
Эльбузеди Закари
Alexander Fesshaie Beraki
 
78'
 
Седерберг Ноа
Michael Baidoo
78'
 
Лав Джек Купер
Фрик Пер
84'
Магаши Абдуссалам
1:2
88'
Фишер Виктор
Тихи Робин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нордфельдт
Кристоффер
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
45
Taha
Ayari
18
Abdihakin
Ali
22
Кейта
Абубакар
17
Тиль
Венсан
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
14
Магаши
Абдуссалам
9
Фараж
Омар
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
АИК
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

АИК
Эльфсборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

33 матча

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:1
А
2:2
А
2:4
А
1:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
А
2:2
А
1:2
А
1:1
А
3:0
А
1:0
А
0:0
А
5:2
А
1:2
А
2:2
А
2:1
А
4:2
А
3:2
А
1:1
А
2:1
ТМС
2:1
А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
2:0
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.38

Среднее время на гол

56
65

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

53
37

Голов в среднем за матч

1.61
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магаши Абдуссалам 2 0.17
Модесто Руй 2 0.17
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.17
Гвидетти Йон 1 0.08
Фараж Омар 1 (1) 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 7 0.58
Оккельс Йеппе 4 0.33
Гудьонсен Свейнн 4 0.33
Бернхардссон Александер 4 0.33
Ларссон Йохан 2 0.17
Лагербильке Густав 2 0.17
Michael Baidoo 1 0.08
Лав Джек Купер 1 0.08
Рёмер Андре 1 0.08
Седерберг Ноа 1 0.08
Касем Ахмед 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 1
Хуссейн Билаль 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Оума Эрик 0 1
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 4 0
Хольмен Себастьян 2 0
Рёмер Андре 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Хульт Никлас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

3
0
АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эльфсборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

0
17
АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Эльфсборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

3
17

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
2
12%
31-45
1
33%
7
41%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

8
27
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
13%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
25%
2
7%
31-45
3
38%
9
33%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
2
25%
3
11%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
6
33%
0
0%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2
Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1

Результаты матчей

АИК
Эльфсборг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АИК
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 3:0 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 2:2 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 2:2 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 0:3 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
15.
АИК
 12 1 4 7 9 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:2 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 3:0 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 0:3 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 2:2 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 2:2 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 3:0 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 0:3 6 2 1 3 2 - 7 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Юргорден
 2:2 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Оккельс Йеппе сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Майкл Байду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Omar Faraj получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Оккельс Йеппе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АИК 1:2 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     