Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
9'
30'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
16
Юрю
Томми
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Lucas MoraisПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Onni Suutari
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Оулу
Интер Турку
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (1)
|0.58
|Лииматта Отсо
|3
|0.25
|Карялайнен Расмус
|2
|0.17
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.17
|Lucas Morais
|1
|0.08
|Yassin Daoussi
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.67
|Юрю Томми
|2
|0.22
|Ойяла Матиас
|2
|0.22
|Алмен Микаэль
|2
|0.22
|Тамминен Матиас
|1
|0.11
|Нурми Ноа
|1
|0.11
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|3
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Magnus Breitenmoser
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Yassin Daoussi
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Нурми Ноа
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Юрю Томми
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
3
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
8
Оулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Интер Турку
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
5
33%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2
Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1
Интер Турку
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Результаты матчей
Оулу
Интер Турку
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оулу
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
44
110
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|15 - 5
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|13 - 3
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|21 - 9
|23
|4.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|15 - 18
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|7.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|9.
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|10.
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|5
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 3
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4