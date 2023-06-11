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Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
0:1
Первый тайм: 45+'
Интер Турку
0'
9' Желтая карточка
Нурми Ноа
0:1
30' Гол
Ойяла Матиас
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
25
Eelis
Taskila
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
9
Коффей
Эшли
13
Хуухтанен
Ээту
22
Luka
Kuittinen
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
20
Хювяринен
Юхо
5
Нурми
Ноа
16
Юрю
Томми
9
Darren
Smith
III
21
Тамминен
Матиас
8
Ойяла
Матиас
Оулу
Интер Турку

История личных встреч

Оулу
Интер Турку

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

В
1:0
В
2:1
В
4:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
180

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (1) 0.58
Лииматта Отсо 3 0.25
Карялайнен Расмус 2 0.17
Йокелайнен Никлас 2 0.17
Lucas Morais 1 0.08
Yassin Daoussi 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.67
Юрю Томми 2 0.22
Ойяла Матиас 2 0.22
Алмен Микаэль 2 0.22
Тамминен Матиас 1 0.11
Нурми Ноа 1 0.11
Форселль Петтери 0 0
Ярвинен Ииро 0 0
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 3 1
Cristian Valencia III 4 0
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Паллас Ноа 2 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Rony Huhtala 1 0
Magnus Breitenmoser 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Yassin Daoussi 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 3 0
Нурми Ноа 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Юрю Томми 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Тамминен Матиас 1 0

Результаты матчей

Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
8
Оулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Интер Турку
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
5
33%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2
Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1
Интер Турку
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0

Результаты матчей

Оулу
Интер Турку

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Оулу
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
4
4
1
10
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
СЯК Сейнайоки
 10 7 3 0 13 - 3 24
3.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
4.
Оулу
 0:1 12 5 2 5 15 - 18 17
5.
Интер Турку
 1:0 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Хонка
 0:0 13 4 4 5 10 - 11 16
7.
Ильвес
 0:0 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
12.
ВПС
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 6 5 1 0 8 - 3 16
2.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
3.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
4.
Интер Турку
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 0:0 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 0:1 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
11.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:1 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
Хонка
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
5.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
6.
Интер Турку
 1:0 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
8.
Ильвес
 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Юрю Томми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ойяла Матиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Нурми Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
Интер Турку
7.90
4.30
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оулу 0:1 Интер Турку онлайн

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