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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:1
Конец матча
Интер Турку
0'
9' Желтая карточка
Нурми Ноа
0:1
30' Гол
Ойяла Матиас
51' Желтая карточка
Коффей Эшли
1:1
58' Гол
Коффей Эшли
86' Желтая карточка
Jussi Niska
90' Желтая карточка
Аффи Янн
90'+4
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
25
Eelis
Taskila
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
9
Коффей
Эшли
13
Хуухтанен
Ээту
22
Luka
Kuittinen
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
20
Хювяринен
Юхо
5
Нурми
Ноа
16
Юрю
Томми
9
Darren
Smith
III
21
Тамминен
Матиас
8
Ойяла
Матиас
Оулу
Интер Турку

История личных встреч

Оулу
Интер Турку

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

В
1:0
В
2:1
В
4:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
180

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 8 (1) 0.67
Лииматта Отсо 3 0.25
Карялайнен Расмус 2 0.17
Йокелайнен Никлас 2 0.17
Lucas Morais 1 0.08
Yassin Daoussi 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.67
Юрю Томми 2 0.22
Ойяла Матиас 2 0.22
Алмен Микаэль 2 0.22
Тамминен Матиас 1 0.11
Нурми Ноа 1 0.11
Форселль Петтери 0 0
Ярвинен Ииро 0 0
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Cristian Valencia III 4 0
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Паллас Ноа 2 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Rony Huhtala 1 0
Magnus Breitenmoser 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Аффи Янн 1 0
Yassin Daoussi 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 3 0
Нурми Ноа 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Юрю Томми 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Jussi Niska 1 0

Результаты матчей

Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
8
Оулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Интер Турку
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2
Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1
Интер Турку
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0

Результаты матчей

Оулу
Интер Турку

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оулу
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
4
5
1
11
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 13 9 1 3 17 - 5 28
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 11 8 3 0 14 - 3 27
3.
ХИК
 1:0 13 7 5 1 22 - 9 26
4.
Оулу
 12 5 3 4 16 - 18 18
5.
Хонка
 13 4 4 5 11 - 12 16
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 14 - 12 14
7.
Ильвес
 11 3 5 3 12 - 11 14
8.
КТП
 0:1 12 3 3 6 10 - 16 12
9.
Лахти
 1:0 10 2 4 4 8 - 13 10
10.
Хака
 0:1 12 2 4 6 14 - 21 10
11.
Мариехамн
 0:1 11 1 3 7 11 - 18 6
12.
ВПС
 0:2 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 5 1 0 8 - 3 16
3.
КуПС
 2:0 7 5 0 2 10 - 4 15
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
КТП
 0:1 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 0:1 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
Мариехамн
 0:1 6 1 2 3 5 - 8 5
11.
ВПС
 0:2 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Лахти
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 6 4 1 1 7 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 5 3 2 0 6 - 0 11
3.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ХИК
 1:0 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
КТП
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
10.
Хака
 0:1 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
ХИК Радулович Боян 8
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 5
КуПС Коллинс Шичендже 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Мариехамн Ндом Али 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Юрю Томми сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Ойяла Матиас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Нурми Ноа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Оулу 1:1 Интер Турку онлайн

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