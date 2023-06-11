Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаНурми Ноа
0:1
30' ГолОйяла Матиас
51' Желтая карточкаКоффей Эшли
1:1
58' ГолКоффей Эшли
86' Желтая карточкаJussi Niska
90' Желтая карточкаАффи Янн
90'+4
Ход матча
9'
30'
0:1
51'
58'
1:1
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
16
Юрю
Томми
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Lucas MoraisПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Onni Suutari
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Оулу
Интер Турку
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|8 (1)
|0.67
|Лииматта Отсо
|3
|0.25
|Карялайнен Расмус
|2
|0.17
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.17
|Lucas Morais
|1
|0.08
|Yassin Daoussi
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.67
|Юрю Томми
|2
|0.22
|Ойяла Матиас
|2
|0.22
|Алмен Микаэль
|2
|0.22
|Тамминен Матиас
|1
|0.11
|Нурми Ноа
|1
|0.11
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Magnus Breitenmoser
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Аффи Янн
|1
|0
|Yassin Daoussi
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Нурми Ноа
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Юрю Томми
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
4
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
8
Оулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Интер Турку
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
16
14
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2
Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1
Интер Турку
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Результаты матчей
Оулу
Интер Турку
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Оулу
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
31
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
45
111
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|1
|3
|17 - 5
|28
|2.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|14 - 3
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|22 - 9
|26
|4.
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|9.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|11.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|12.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 3
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|9.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|5
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|5
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Мариехамн
|Ндом Али
|1 3