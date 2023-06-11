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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
ГАИС
2:0
Первый тайм: 45+'
Эребру
0'
1:0
9' Гол
Селик Мерван
2:0
31' Гол
Линдберг Юлиус

Ход матча

9'
Селик Мерван
(Линдберг Юлиус)
1:0
31'
Линдберг Юлиус
(Gustav Lundgren)
2:0
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Эребру
6.30
5.60
9.50
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
16
Салихович
Дино
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Эскелинен
Виллиам
5
Хульквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
20
Adam
Bark
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
30
Samuel
Dahl
7
Сегер
Давид
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
ГАИС
4-3-3
Эребру
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Эребру

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

31.3%
6.3%
62.4%
5 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

К
2:1
К
3:1
С
6:1
С
1:1
А
4:0
А
1:0
А
4:1
ШК
1:0
А
3:1
А
0:1
А
0:2
А
3:0
А
2:0
ТМС
3:1
А
1:0
А
3:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.6

Среднее время на гол

38
150

Всего голов

23
4

Голов в среднем за матч

2.3
0.67

Среднее время на гол

39
135

Всего голов

37
10

Голов в среднем за матч

2.31
0.63

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

38
144

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 5 (1) 0.42
Селик Мерван 4 0.33
Gustav Lundgren 2 0.17
Фрайди Ричард 2 0.17
Хольмстрём Александр Аль 1 0.08
Салихович Дино 1 0.08
Robin Frej 1 0.08
Filip Beckman 1 0.08
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 4 0.33
Сегер Давид 2 0.17
Adam Bark 1 0.08
Андрессон Аксель 1 0.08
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.08
Adi Fisic 1 0.08
Ларссон Джейк 0 0
Валкер Кевин 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Норен Аксель 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Салихович Дино 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 3 0
Андрессон Аксель 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Adam Bark 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Samuel Dahl 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
6
ГАИС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
22%
4
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
18%
4
36%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3
Эребру
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2
Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0

Результаты матчей

ГАИС
Эребру

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
ГАИС
 2:0 12 7 2 3 18 - 8 23
4.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
5.
Йёнчёпинг
 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Ландскруна
 12 5 2 5 13 - 15 17
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 1:0 12 4 4 4 15 - 13 16
10.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 0:1 12 3 5 4 12 - 13 14
13.
Эребру
 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 2:0 6 4 0 2 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 2:0 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 0:1 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Эребру
 0:2 6 1 1 4 5 - 11 4
14.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
15.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Эребру
6.30
5.60
9.50
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