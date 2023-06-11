Тур: 12.
0'
1:0
9' ГолСелик Мерван
2:0
30' ГолЛиндберг Юлиус
60' Желтая карточкаВангберг Август
66' Желтая карточкаAnes Cardaklija
3:0
78' ГолФрайди Ричард
4:0
83' ГолХольмстрём Александр Аль
89' Желтая карточкаМоро Насиру
90'+5
Ход матча
9'
1:0
30'
60'
66'
78'
3:0
83'
89'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
20
Adam
Bark
30
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Amar Dzevlan
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
ГАИС
Эребру
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
31.3%
6.3%
62.4%
5 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.6
Среднее время на гол
38
150
Всего голов
23
4
Голов в среднем за матч
2.3
0.67
Среднее время на гол
39
135
Всего голов
37
10
Голов в среднем за матч
2.31
0.63
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
38
144
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.5
|Селик Мерван
|4
|0.33
|Фрайди Ричард
|3
|0.25
|Gustav Lundgren
|2
|0.17
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.17
|Салихович Дино
|1
|0.08
|Robin Frej
|1
|0.08
|Filip Beckman
|1
|0.08
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.33
|Сегер Давид
|2
|0.17
|Adam Bark
|1
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.08
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.08
|Adi Fisic
|1
|0.08
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
6
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
4
31%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
22%
4
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
4
19%
4
36%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
2
18%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3
Эребру
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2
Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0
Результаты матчей
ГАИС
Эребру
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
75
48
39
111
111
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5