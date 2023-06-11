Тур: 12. Стадион: Фредрикстад.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
34'
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
10 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Mikail Maden
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Фредрикстад
ИК Старт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|2
|0.17
|Stian Stray Molde
|2
|0.17
|Haavard Aasheim
|1
|0.08
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.08
|Лима Лукас
|1
|0.08
|Mads Nielsen II
|1
|0.08
|Simen Rafn
|0
|0
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.5
|Alagie Sanyang
|5
|0.42
|Страннегорд Том
|4
|0.33
|Марес Люк
|4 (4)
|0.33
|Mathias Grundetjern
|2
|0.17
|Сакор Важебах
|1
|0.08
|Zakaria Sawo
|1
|0.08
|Лане Джек
|1
|0.08
|Дервискадич Эмир
|1
|0.08
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
7
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
13
Фредрикстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
ИК Старт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
20
Голы по времени матча
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
9%
1-15
2
50%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
3
33%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
4
29%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Забито
7
25
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
14%
1
4%
1-15
2
29%
4
16%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
14%
7
28%
46-60
1
14%
4
16%
61-75
2
29%
7
28%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
57%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0
ИК Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 ИК Старт - Хам-Кам 2:1
Результаты матчей
Фредрикстад
ИК Старт
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
110
83
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|0
|4
|18 - 13
|24
|2.
|1:0
|12
|5
|7
|0
|10 - 5
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|6.
|2:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|25 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|11.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|12.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 13
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|14.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|15.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|16.
|2:0
|12
|1
|5
|6
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|5.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|7.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|11.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|5.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|11 - 10
|7
|9.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4