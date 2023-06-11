Тур: 12. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 3203
3:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолStian Stray Molde
47' Желтая карточкаРобстад Хенрик
2:0
52' ГолPhilip Sandvik Aukland
2:1
59' ГолВормгор Вито
63' Желтая карточкаRiki Alba
66' Желтая карточкаСкарет Браге
84' Желтая карточкаHaavar Jenssen
3:1
90' ГолLudvig Begby
90' Желтая карточкаКонте Абубакар
90'+6
Ход матча
34'
1:0
47'
52'
59'
2:1
63'
66'
84'
88'
90'
3:1
90'
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
10 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Mikail Maden
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Фредрикстад
ИК Старт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|2
|0.17
|Stian Stray Molde
|2
|0.17
|Haavard Aasheim
|1
|0.08
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.08
|Ludvig Begby
|1
|0.08
|Лима Лукас
|1
|0.08
|Mads Nielsen II
|1
|0.08
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.08
|Simen Rafn
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.5
|Alagie Sanyang
|5
|0.42
|Страннегорд Том
|4
|0.33
|Марес Люк
|4 (4)
|0.33
|Mathias Grundetjern
|2
|0.17
|Вормгор Вито
|1
|0.08
|Сакор Важебах
|1
|0.08
|Zakaria Sawo
|1
|0.08
|Лане Джек
|1
|0.08
|Дервискадич Эмир
|1
|0.08
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Конте Абубакар
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
8
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ИК Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
13
Фредрикстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
ИК Старт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
21
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
4
33%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
4
29%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
2
20%
8
31%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
3
30%
7
27%
76-90
Пропущено
8
21
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
6
29%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
50%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0
ИК Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 ИК Старт - Хам-Кам 2:1
Результаты матчей
Фредрикстад
ИК Старт
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
210
84
111
48
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4