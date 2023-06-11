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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3203
Фредрикстад
3:1
Конец матча
ИК Старт
0'
1:0
34' Гол
Stian Stray Molde
47' Желтая карточка
Робстад Хенрик
2:0
52' Гол
Philip Sandvik Aukland
2:1
59' Гол
Вормгор Вито
63' Желтая карточка
Riki Alba
66' Желтая карточка
Скарет Браге
84' Желтая карточка
Haavar Jenssen
3:1
90' Гол
Ludvig Begby
90' Желтая карточка
Конте Абубакар
90'+6
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
5
Simen
Rafn
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
16
Конте
Абубакар
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
11
Riki
Alba
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
2
Антонссон
Бьярни
40
Sindre
Osestad
28
Викстёль
Рольф
10
Alagie
Sanyang
8
Mathias
Grundetjern
Фредрикстад
3-5-2
ИК Старт
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
ИК Старт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:6
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:2
Т
1:1
Т
3:2
КН
0:1
Т
1:0
Т
1:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 2 0.17
Stian Stray Molde 2 0.17
Haavard Aasheim 1 0.08
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.08
Ludvig Begby 1 0.08
Лима Лукас 1 0.08
Mads Nielsen II 1 0.08
Philip Sandvik Aukland 1 0.08
Simen Rafn 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Tage Johansen 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.5
Alagie Sanyang 5 0.42
Страннегорд Том 4 0.33
Марес Люк 4 (4) 0.33
Mathias Grundetjern 2 0.17
Вормгор Вито 1 0.08
Сакор Важебах 1 0.08
Zakaria Sawo 1 0.08
Лане Джек 1 0.08
Дервискадич Эмир 1 0.08
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Конте Абубакар 1 0
Скарет Браге 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Робстад Хенрик 2 0
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
8
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ИК Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
13
Фредрикстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
ИК Старт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
21

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
4
33%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
4
29%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
2
20%
8
31%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
3
30%
7
27%
76-90

Пропущено

8
21
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
6
29%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
50%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0
ИК Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 ИК Старт - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

Фредрикстад
ИК Старт

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 8 0 4 20 - 13 24
2.
Фредрикстад
 12 5 7 0 12 - 6 22
3.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
4.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
5.
Ранхейм
 12 6 2 4 15 - 17 20
6.
КФУМ
 12 5 4 3 19 - 14 19
7.
Дьерв
 12 5 3 4 18 - 17 18
8.
ИК Старт
 12 4 5 3 26 - 21 17
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Хёдд
 12 3 5 4 15 - 14 14
12.
Санднес
 12 3 4 5 17 - 16 13
13.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
14.
Брюне
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Скейд
 12 2 4 6 15 - 27 10
16.
Осане
 12 1 5 6 13 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
7.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
ИК Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
10.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Санднес
 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 7 1 3 3 6 - 8 6
11.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Симен Рафн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Philip Sandvik Aukland бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Робстад Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Симен Рафн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Stian Stray Molde бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 3:1 ИК Старт онлайн

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