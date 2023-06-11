Тур: 10. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 4042
0'
1:0
24' ГолBjoern Martin Kristiansen
28' Желтая карточкаПсише Кристоф
1:1
40' ГолVegard Oestraat Erlien
1:2
54' ГолVegard Oestraat Erlien
1:3
73' ГолВестерлунн Никлас
2:3
81' ГолКарлсбакк Маркус
90'+10
Ход матча
28'
40'
54'
73'
81'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кителано
Йон
12
Томас
Саймон
24
Daniel
Bassi
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
-
27 Moctar Diop
-
33 Simen Haram
-
-
-
Главный тренер: Marius Boee
- Основной состав
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Daniel BassiЗащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Олесунн
Тромсё
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.22
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
0.93
Среднее время на гол
62
96
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
86
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.27
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.18
|Карлсбакк Маркус
|1
|0.09
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0.09
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (1)
|0.6
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.3
|Yaw Paintsil
|1
|0.1
|Траоре Маи
|1
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.1
|Енссен Андерс
|1
|0.1
|Daniel Bassi
|1
|0.1
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|5
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Диоп Амиду I
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Bassi
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тромсё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
0
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
0
4
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
60%
1
9%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
7
35%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1
Тромсё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2
ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2
Результаты матчей
Олесунн
Тромсё
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
72
19
45
19
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2