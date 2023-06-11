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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4042
Олесунн
2:3
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
24' Гол
Bjoern Martin Kristiansen
28' Желтая карточка
Псише Кристоф
1:1
40' Гол
Vegard Oestraat Erlien
1:2
54' Гол
Vegard Oestraat Erlien
1:3
73' Гол
Вестерлунн Никлас
2:3
81' Гол
Карлсбакк Маркус
90'+10
1
Грютебуст
Стен
14
Кольскоген
Оле
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
7
Лундинг
Каспер
22
Карлсбакк
Маркус
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
12
Томас
Саймон
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
20
Эйванн
Каспер
19
Вестерлунн
Никлас
24
Daniel
Bassi
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
8
Антонсен
Кент-Аре
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Олесунн
3-4-2-1
Тромсё
3-4-2-1

История личных встреч

Олесунн
Тромсё

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:2
Т
2:2
ТМК
2:1
Т
3:2
Т
3:1
Т
1:2
Т
6:0
Т
1:1
Т
0:2
ТМС
2:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
1:3

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.22

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.93

Среднее время на гол

62
96

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.27
Эбийе Мозес 2 (1) 0.18
Карлсбакк Маркус 1 0.09
Bjoern Martin Kristiansen 1 0.09
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 6 (1) 0.6
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.3
Yaw Paintsil 1 0.1
Траоре Маи 1 0.1
Гундерсен Йостейн 1 0.1
Енссен Андерс 1 0.1
Daniel Bassi 1 0.1
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 5 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Бармен Кристоффер 1 1
Андерсен Александр 2 0
Диоп Амиду I 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Bassi 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тромсё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

0
4
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
60%
1
9%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

20
8
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
7
35%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1
Тромсё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2
ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2

Результаты матчей

Олесунн
Тромсё

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
4
5
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Псише Кристоф уходит с поля. Енссен Андерс выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Опсал Сакариас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Vegard Oestraat Erlien бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Nikolai Hopland сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Bjoern Martin Kristensen бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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