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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: .
Одд
1:0
Конец матча
Молде
0'
29' Желтая карточка
Юхансен Сондре
33' Желтая карточка
Мидтскуген Оле-Эрик
48' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
50' Желтая карточка
Овусу Леонард
1:0
78' Гол
Мидтскуген Оле-Эрик
90' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
90' Желтая карточка
Линнес Мартин
90' Желтая карточка
Вальштед Леопольд
90' Желтая карточка
Хансен Беньямин
90'+4

Ход матча

29'
Юхансен Сондре
 
33'
Мидтскуген Оле-Эрик
 
34'
 
Эриксен Кристиан I
Бериша Ветон
38'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Ингебритсен Микаэль
 
46'
 
Хагельскьер Андерс
Риса Бирк
48'
 
Хагельскьер Андерс
50'
Овусу Леонард
 
64'
 
Эйкрем Магнус
Грёдем Магнус
65'
Dennis Gjengaar
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
78'
Мидтскуген Оле-Эрик
(Валлем Конрад)
1:0
81'
 
Хансен Беньямин
Синюан Шерифф
81'
 
Niklas Odegard
Брейвик Эмиль
90'
 
Эйкрем Магнус
90'
 
Линнес Мартин
90'
Вальштед Леопольд
 
90'
 
Хансен Беньямин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
15
Юхансен
Сондре
14
Валлем
Конрад
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
1
Карлстрём
Якоб
5
Синюан
Шерифф
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
9
Бериша
Ветон
11
Брюнхильдсен
Ола
Одд
3-4-1-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Одд
Молде

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
3:4
Т
1:2
Т
3:0
К
3:2
Т
1:3
Т
5:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.18
Валлем Конрад 1 0.09
Ингебритсен Микаэль 1 0.09
Евтович Милан 1 0.09
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.09
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.09
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.09
Томас Диого 0 0
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 5 0.45
Грёдем Магнус 4 0.36
Брюнхильдсен Ола 4 0.36
Линнес Мартин 3 0.27
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.27
Эйкрем Магнус 1 0.09
Эриксен Кристиан I 1 0.09
Хансен Беньямин 1 0.09
Niklas Odegard 1 0.09
Бериша Ветон 0 0
Хёуген Кристоффер 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 4 0
Валлем Конрад 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Хаген Стеффен 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 1 1
Брюнхильдсен Ола 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Молде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
2
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
13
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Молде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

2
15

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
9%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

9
25
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
11%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
22%
3
12%
31-45
2
22%
6
24%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
3
33%
5
20%
76-90

Пропущено

10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2
Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6
Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5 Молде - Русенборг 1:1 Молде - Спьелкавик 2:2

Результаты матчей

Одд
Молде

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Одд
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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