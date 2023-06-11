Тур: 10. Стадион: Скагерак Арена.
0'
29' Желтая карточкаЮхансен Сондре
33' Желтая карточкаМидтскуген Оле-Эрик
48' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
50' Желтая карточкаОвусу Леонард
1:0
78' ГолМидтскуген Оле-Эрик
90' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
90' Желтая карточкаЛиннес Мартин
90' Желтая карточкаВальштед Леопольд
90' Желтая карточкаХансен Беньямин
90'+4
Ход матча
29'
50'
78'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Одд
Молде
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.18
|Валлем Конрад
|1
|0.09
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.09
|Евтович Милан
|1
|0.09
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.09
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.09
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.09
|Томас Диого
|0
|0
|Овусу Соломон
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|5
|0.45
|Грёдем Магнус
|4
|0.36
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.36
|Линнес Мартин
|3
|0.27
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.27
|Эйкрем Магнус
|1
|0.09
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.09
|Хансен Беньямин
|1
|0.09
|Niklas Odegard
|1
|0.09
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|4
|0
|Валлем Конрад
|4
|0
|Овусу Соломон
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Молде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
2
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
13
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Молде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
2
15
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
9%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
9
25
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
11%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
22%
3
12%
31-45
2
22%
6
24%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
3
33%
5
20%
76-90
Пропущено
10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2
Молде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6
Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5 Молде - Русенборг 1:1 Молде - Спьелкавик 2:2
Результаты матчей
Одд
Молде
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Одд
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
65
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2